LE LIFT PRO, il triangolo della giovinezza de CHANEL

Proporzioni ideali, armonia delle linee, volumi, forze di tensione: il viso condivide gli stessi fondamenti dell’architettura. Proprio come la sezione aurea è ricercata dai grandi costruttori, il “triangolo della giovinezza” è la chiave di un viso dai volumi e contrasti armoniosi. È con questo approccio che Chanel ha creato LE LIFT PRO, un rituale che associa trattamenti e gestualità, in cui natura e scienza uniscono le forze per una risposta anti-età naturalmente innovativa e altamente performante.

Nel cuore di questa nuova linea di trattamenti anti-età si cela il principio attivo enzimatico estratto dal miele di ape melipona: si tratta di un attivo naturale dalla sensorialità unica e dalle proprietà straordinarie, identificate dalla Maison nel suo laboratorio a cielo aperto in Costa Rica, impiantato sin dal 2015. Prodotto in piccolissime quantità dalle minuscole api melipona, questo prezioso elisir così particolare, fluido e scorrevole, ha attirato l’attenzione dei ricercatori CHANEL, che ne hanno subito intuito il potenziale cosmetico. La sua analisi ha rivelato una composizione enzimatica unica, che gli conferisce un’azione anti-età inedita.

Gli studi condotti dalla Ricerca CHANEL da più di vent’anni sui visi delle donne di tutto il mondo, ha permesso di creare un database che raccoglie milioni di immagini. Uno strumento grazie al quale gli esperti Chanel hanno potuto definire le caratteristiche di un viso dall’aspetto giovane sulla del “triangolo della giovinezza”, la zona racchiusa tra gli zigomi e il mento. Queste caratteristiche sono zigomi alti, un ovale del viso definito e guance piene. Con il passare del tempo, questo triangolo tende a capovolgersi: i volumi appaiono disequilibrati, le rughe aumentano e accentuano i contrasti del viso, rivelando così una perdita di giovinezza della pelle. Questo processo visibile di invecchiamento è causato da una serie di cambiamenti nel cuore della pelle.

Tra i principi attivi cosmetici anti-età più promettenti sviluppati dalla Ricerca CHANEL, il principio attivo enzimatico estratto dal miele di ape melipona si è rivelato il più efficace sul reticolo cutaneo, agendo sulla fase più avanzata della senescenza.

A livello tissutale, dopo tre giorni di trattamento con il principio attivo enzimatico estratto dal miele di ape melipona i team della Ricerca CHANEL hanno osservato un significativo miglioramento della qualità della matrice extracellulare, moltiplicata di 2,2 volte, il che contribuisce a ripristinare la capacità di sostegno cutaneo.

Il rituale LE LIFT PRO associa due trattamenti anti-età altamente efficaci (formulati senza profumo e adatti a tutti i profili di pelle, anche a quelle sensibili), una gestualità iconica e due gestualità specifiche ai trattamenti, per ridisegnare i contorni, ridefinire i volumi e i contrasti e ripristinare il “triangolo della giovinezza”.

LE LIFT PRO Concentré Contours

La consistenza setosa e avvolgente del siero LE LIFT PRO Concentré Contours offre alla pelle un effetto tensore immediato e ridisegna i contorni del viso. È arricchito con tre potenti ingredienti chiave: il principio attivo enzimatico estratto dal miele di ape melipona che rafforza il reticolo cutaneo e corregge i segni avanzati del tempo, un biopolimero di origine naturale che dona un effetto tensore immediato e due forme di acido ialuronico che offrono un’idratazione duratura. I volumi e i contrasti del viso appaiono visibilmente ridefiniti e il “triangolo della giovinezza” è ripristinato.

LE LIFT PRO Crème Volume

Grazie alla sua consistenza fondente arricchita con burro di karité, LE LIFT PRO Crème Volume dona alla pelle una sensazione di confort e un effetto vellutato. Una crema correttiva rimodellante dall’effetto filler che agisce su volumi e contrasti rinforzando il reticolo cutaneo. È arricchita da due potenti attivi: il principio attivo enzimatico estratto dal miele di ape melipona che rafforza il reticolo cutaneo e corregge i segni avanzati del tempo e un booster naturale di collagene che rimpolpa la pelle. Le rughe profonde sono corrette, i volumi sono rimpolpati e i contrasti visibilmente ridefiniti. La gestualità rimodellante, ispirata alla tecnica “palper-rouler”, consente di rimodellare i volumi del viso.

LE LIFT PRO – Accessorio da massaggio

L’utilizzo dell’accessorio da massaggio LE LIFT PRO consente di potenziare i risultati del rituale professionale LE LIFT PRO. Ideale per intensificarne l’efficacia, è dedicato alle donne che desiderano levigare e perfezionare i contorni del viso.

L’applicazione sinergica di LE LIFT PRO Concentré Contours e Crème Volume consente di ottenere risultati mirati su volumi e contrasti del viso. Grazie all’associazione di LE LIFT PRO Concentré Contours e Crème Volume, i volumi e i contrasti del viso appaiono visibilmente ridefiniti e il triangolo della giovinezza è ripristinato: +64%.

