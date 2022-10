Idee d’arredamento: tavoli di tendenza

L’arredamento di design è divenuto un vero e proprio duello all’ultimo complemento d’arredo per gli appassionati delle ultime tendenze e ultimamente ci si sta appassionando molto sulla scelta del tavolo.

Si tratta del punto focale della camera da pranzo, da sempre simbolo di compagnia e luogo in cui si accolgono gli ospiti. Deve essere funzionale, confortevole e pratico.

Sia che lo scegliate rotondo o rettangolare, il tavolo sarà il protagonista della stanza, quindi, deve essere bello da vedere!

Tra i materiali più in uso quest’anno ci sono il marmo e il legno in abbinamento con il cristallo che piace sempre. Se stai cercando il tavolo perfetto, pratico ed elegante segui i nostri consigli di stile!

Tavolo di design in legno

Chi dice che un tavolo di design non può essere in stile classico? Il legno è sempre e comunque protagonista delle nuove tendenze e viene sempre rivisitato con nuovi abbinamenti, nuove finiture e nuovi intagli per creare tavoli in legno che sono delle vere e proprie opere d’arte d’arredamento.

Si può abbinare una base in legno con il cristallo per fare risaltare ancora di più le sue tipiche venature e per alleggerirne l’imponenza, oppure lo si può utilizzare come sostegno per un piano lineare e raffinato se si vuole un design più minimal.

Insomma, il legno è sempre una scelta vincente!

Gambe in legno, snelle, possenti o di stravaganti forme, abbinate ad un piano in vetro temperato semplice e lineare, danno vita ad un complemento d’arredo funzionale e raffinato in grado di donare grande effetto a tutta la stanza.

La bellezza del marmo

I piani in marmo, già in uso negli ultimi anni, si confermano anche quest’anno fra i materiali più usati per la creazione dei tavoli di design. L’obiettivo primario è quello di rendere questi oggetti di grande impatto.

Il marmo viene usato, infatti, per realizzare tavoli scenografici per stanze ampie e molto illuminate. Inoltre, in questi tavoli la realizzazione della struttura è molto importante. Un tavolo di design in marmo sarà una scelta che non passerà mai di moda.

L’ultima moda è il tavolo consolle

Per chi ha ambienti piccoli ma non vuole rinunciare ad un design originale e al contempo pratico e funzionale, i tavoli consolle, sono il complemento d’arredo ideale. Inoltre, essendo una soluzione multifunzione potrete adoperarli come scrivania, come toilette per il make up e trasformarlo in un batter d’occhio in un tavolo fino a 14 persone a seconda delle misure.

Grazie alla sua comodità, il tavolo consolle continua a restare un must con il passare degli anni e a rinnovarsi sempre con nuovi design.

Quindi, non c’è da aspettare! Godetevi la vostra casa e trovate il tavolo di design che fa per voi seguendo i nostri consigli per l’arredamento di design!