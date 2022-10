U.S. Polo Assn. presenta la collezione Footwear 22/23

U.S. Polo Assn. è lo storico brand americano celebre per il doppio cavallo che si ispira da sempre al mondo e ai valori del polo. La collezione footwear per il prossimo Autunno Inverno 22/23 si caratterizza da tantissime novità in termini di ricerca dei materiali, dettagli e strutture innovative che rispettano la filosofia del brand prestando però sempre molta attenzione al concetto di sostenibilità.

Per l’uomo continua la tradizione della scarpa da running di U.S. POLO ASSN. che si arricchisce di dettagli e migliora la qualità dello stile. Vengono introdotti nuovi modelli city con tomaie in pelle e suole sportive, perfetti per passare con disinvoltura dal lavoro al tempo libero. New entry della collezione uomo sono i modelli che abbracciano la tendenza outdoor con caratteristiche più tecniche come la suola antiscivolo, fodere interne calde e tomaie impermeabili.

Prosegue inoltre l’impegno di USPA Life, la campagna di sostenibilità del brand, grazie anche al modello Vega. Parte della tomaia utilizzata per questo modello è realizzata con un innovativo tessuto, dall’aspetto molto simile alla pelle vera, ottenuto per mezzo di speciali polimeri idrofili che sostituiscono i solventi chimici con l’acqua e non danneggia l’ambiente.

Per la donna invece la collezione si amplia e si presenta con una vasta gamma di stivali e stivaletti in diverse altezze, strutture e forme. Le suole sono in gomma antiscivolo mentre le tomaie sono in vera pelle e suede. La collezione si divide in boots in vera pelle, caldi stivaletti imbottiti in suede, pratiche sneakers e running.

Anche la collezione kids ricalca i dettami del brand. Dagli sfiziosi stivaletti per bimba alle confortevoli running. Novità della collezione, lo stile outdoor per la stagione più fredda con caratteristiche di praticità, suole antiscivolo e tomaie water resistant perfette per il back to school e i vari momenti di gioco.

uspoloassn.it