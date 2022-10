Azione rassodante per viso e contorno occhi con Transvital

Nel pieno della propria maturità, l’epidermide si trova in una condizione di maggiore esposizione e vulnerabilità nei confronti dei naturali processi di invecchiamento, i cui segni più chiari sono un forte rilassamento dei tessuti e l’insorgere delle rughe. Con questo obiettivo, i Laboratori Transvital propongono l’azione combinata di due prodotti altamente performanti, per la cura di viso e contorno occhi, ideali per le pelli più mature o comunque rilassate, atone e devitalizzate. Un concentrato di ricerca, innovazione e protezione anti età, per ritrovare ogni giorno una nuova bellezza, grazie ad un complesso esclusivo di attivi, che stimolano le naturali difese della pelle.

Total Firming Cream – 50 ml

Trattamento quotidiano rassodante ad effetto lifting per viso, collo e décolleté. Questa crema, soffice e ricca, penetra rapidamente e rende l’epidermide più tesa e compatta, donandole un aspetto levigato e più giovane. Adatto a tutti i tipi di pelle, ma in particolar modo quelle sciupate, rilassate e prive di tono ed elasticità che richiedono una forte iniezione di energia e vitalità. I lineamenti ritrovano fermezza e turgore.

• Aiuta la pelle a ritrovare tonicità e fermezza.

• Migliora la morbidezza e l’elasticità dell’epidermide.

• Ridefinisce i contorni del viso.

• Migliora l’idratazione cutanea

• Offre un apporto anti-età e antiradicali liberi

Revitalizing Eye Cream – 15ml

Trattamento specifico contorno occhi anti-età, antirughe e rassodante. Una texture soffice e delicata, che si assorbe facilmente e che favorisce la distensione e l’attenuazione dei segni di espressione. Aiuta a mantenere la morbidezza e l’elasticità della zona perioculare, proteggendo efficacemente contro le aggressioni esterne e i segni del tempo. Ideale quando la pelle manca di elasticità e/o è particolarmente disidratata e segnata.

La pelle risulterà più tonica e lo sguardo più giovane. È senza profumazione.

• Distende e attenua i segni più superficiali e quelli più profondi.

• Migliora l’elasticità cutanea.

• Protegge dalle aggressioni ambientali.

• Svolge azione lenitiva ed emolliente.

• Offre un apporto antietà e antiradicali liberi

