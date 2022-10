TMA, il modello iconico di Silhouette

Gli occhiali senza montatura con lenti colorate sono molto in voga questa stagione. Sono popolari tra le celebrità e sui social media. TMA è l’iconico modello di Silhouette che racchiude queste caratteristiche. Se ne è innamorata la star internazionale Rita Ora con la quale il marchio austriaco ha stretto una partnership. La celebre cantante ha entusiasmato i suoi oltre 20 milioni di follower sui social media con il modello TMA blu. Questo modello è un capolavoro di design minimalista iconico e pluripremiato. I suoi estimatori sono in tutto il mondo – e anche oltre. Gli astronauti indossano infatti regolarmente TMA nello spazio per la sua leggerezza e per l’assenza di viti.

Quattro nuove, accattivanti forme di lenti colorate reinterpretano il modello must-have, rivolgendosi soprattutto ai giovani trendsetter alla ricerca di un look up to date, casual e fresco allo stesso tempo.

I TMA – The Icon mirano ad essere il punto di riferimento negli occhiali premium anche nella generazione Z. Il livello di design è altissimo. Il look dinamico diventa iconico. Le sue aste minimal in titanio high-tech e la tecnologia senza cerniere garantiscono una vestibilità perfetta e il massimo comfort.

www.silhouette.com