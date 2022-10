I letti Noctis protagonisti nella Casa di Grande Fratello Vip

Ennesima conferma della straordinaria collaborazione tra Noctis – affermata realtà con 30 anni di storia di letti imbottiti 100% Made in Italy, e l’evento della Casa più spiata d’Italia: Grande Fratello Vip 7. Infatti, Noctis arreda la zona notte con i letti dell’azienda marchigiana. Letti rigorosamente matrimoniali, perché il leit motiv del reality, la socialità, si esprime partendo dal compagno che si sceglie per dividere i sogni. Per la nuova scenografia quest’anno la produzione ha scelto 2 tipologie di letti, differenti per soluzioni di design, materiali, finiture e gamme cromatiche. Una decisione presa per assicurarsi il glamour del design, l’eccellente qualità e la minuziosa cura dei dettagli dei letti Noctis.

Nelle zone notte della casa trionfa il grande “abbraccio” del letto Hug 06, il cui nome già delinea lo stile morbido e accogliente che lo caratterizza. Disegnato dallo Studio di progettazione Eva in.design, in collaborazione con l’ufficio tecnico di Noctis, il modello Hug 06 si distingue per l’esclusiva testata, realizzata con schiumati ad alta densità modellati a pantografo, che combina il rigore geometrico alla sensazione di comfort.

Un altro modello che accoglierà i partecipanti durante tutte le puntate è il letto Marvin: disegnato dall’architetto Mauro Carlesi, presenta un design innovativo, reso possibile dall’impiego della Lycra, materiale insolito per il settore, da cui prende vita l’inedita trama materica dei fili intrecciati su di essa.

I letti messi a disposizione del programma includono gli innovativi sistemi contenitore di Noctis, Secret Box per Hug 06 e Folding Box per Marvin: soluzioni funzionali e perfette per aiutare gli ospiti a riordinare velocemente la stanza e al contempo facilitare anche la pulizia sotto il letto.

