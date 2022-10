La collezione L’Art & La Matière di Guerlain si arricchisce

L’Art & La Matière si ispira alle due inesauribili fonti che danno il nome alla collezione: l’Arte e la Natura. Ogni fragranza L’Art & La Matière è una storia d’amore tra i profumieri Guerlain e le più esclusive materie prime. Con le due nuove fragranze Oud Nude e Cherry Oud, i Parfumeur Guerlain hanno conferito al sontuoso Oud dell’Assam due colori olfattivi inediti. Conosciuto nei secoli e nelle varie culture come legno d’aloe, legno dell’aquila, gaharu o jinko, l’Oud è un prezioso materiale che deve il suo potente profumo a una resina contenuta nel cuore dell’Aquilaria, un albero asiatico che la secerne per proteggersi.

Nero per natura, il legno di oud è uno dei materiali più misteriosi della profumeria. I profumieri Guerlain ne hanno selezionato una qualità proveniente dalle foreste del Bangladesh, al confine con la regione di Assam. La qualità ottenuta si chiama “Oud Assam”.

Oud Nude rivela un legno di oud caratterizzato da una sensualità inaspettata. Le sfaccettature legnose e cuoio della tintura di vaniglia accentuano le note più sensuali dell’oud. Oud Nude rivela per prima cosa la curva di una mandorla bianca, liscia come il legno lucidato, venata dalla sensualità del cumino e dal suo aroma riscaldante. Nelle note di cuore, un accordo di lampone esalta il carattere luminoso del sontuoso cedro dell’Atlante. Illuminato dal cedro, l’oud si rivela, ammorbidito dalla linfa lattiginosa del sandalo e dalla tintura di vaniglia del Madagascar. Vero e proprio emblema di Guerlain, questo ingrediente d’eccezione viene estratto da baccelli biologici macerati in alcool biologico: un processo raro, antichissimo, che la Maison mantiene in vita da oltre un secolo.

“Ho composto questa fragranza come una favola i cui profumi esprimono la sensualità dei corpi, delle loro curve, della loro pelle…”

Delphine Jelk – Parfumeur Guerlain

Con Cherry Oud il legno di oud svela le sue sfaccettature più intense, vestendosi della lucentezza di una nota rosso ciliegia. L’accordo di ciliegia prelude al maestoso oud e viene esaltato dal duo di rose che fiorisce nel cuore della fragranza. Un’assoluta di rosa turca mielata e un’essenza di rosa bulgara fruttata. Un contrasto di spezie bruciante cannella e fresco cardamomo–rivela l’intensità fruttata dell’accordo di ciliegia.

“In questa creazione fra il sacro e il malizioso volevo giocare sul contrasto tra la rarità, il mistero e la tenebrosità dell’oud e l’allegra irriverenza della ciliegia.” – Delphine Jelk – Parfumeur Guerlain

L’arte del flacone

Un beige leggermente rosato per Oud Nude e un rosso ciliegia dai toni marroni per Cherry Oud. Due fragranze colorate che esaltano le linee eleganti del flacone L’Art & La Matière disponibile in due formati: 100 e 200 ml. Il flacone ottagonale, ispirato alla storica Square Bottle Guerlain, si distingue per l’incisione a forma di ape, emblema della Maison. Inoltre, può essere personalizzato in tantissimi modi partendo tra la scelta del tappo. Le targhette che li sormontano costituiscono un ventaglio di magnifici materiali e colori cari alla Maison. Per rivelare le sfumature di oud celebrate dalle due nuove creazioni olfattive di L’Art & La Matière, a ogni fragranza possono essere abbinate le targhette in legno naturale: legno di Noce per Oud Nude e una nuova targhetta in legno di Noce laccato rosso per Cherry Oud. Come ultimo tocco di classe, è possibile cambiare il colore del cordino e del cachet per armonizzare gli elementi scelti.

Con queste due nuove creazioni, la collezione L’Art & La Matière raggiunge un ventaglio di venti fragranze eccezionali. L’eccezionalità è frutto dell’originalità di una visione inedita e audace, fonte di tutte le grandi emozioni. Ed è così che una fragranza diventa arte.

