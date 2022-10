Soo Joo Park volto dell’orologio Première Original Edition di Chanel

CHANEL presenta l’House Ambassador Soo Joo Park, la modella e artista coreana-americana, volto dell’orologio PREMIÈRE Original Edition, lanciato il 1 ottobre 2022. Questo modello esibisce la cassa in acciaio rivestita in oro giallo (0,1 micron), quadrante laccato nero e corona in acciaio ricoperta di oro giallo (0,1 micron) con cabochon in onice. Il bracciale a catena in acciaio è rivestito in oro giallo (0,1 micron) intrecciato con cinturino in pelle nera. Movimento al quarzo di alta precisione con funzione di ore e minuti. Impermeabilità: 30 metri. Dimensioni: 26,1 x 20 x 7,65 mm.

Il quadrante laccato nero è incastonato in una cassa ottagonale dorata. Non ci sono numeri o indici, nessuna lancetta dei secondi o datario. Sotto il vetro molato, due lancette smussate rifinite in oro si muovono in questo microcosmo di infinito, mentre una corona incastonata con un cabochon di onice completa questa geometria bicolore. Nell’universo dell’orologeria CHANEL, l’orologio Première è una stella splendente dal 1987. Scegliendo la forma ottagonale del tappo del flacone di profumo N°5 per la sua cassa e rivestendolo di lacca nera e prendendo in prestito la pelle intrecciata e il cinturino a catena del iconica borsa trapuntata per il suo bracciale, Première ha sorpreso il mondo dell’orologeria che fino ad allora era stato governato da codici maschili. A trentacinque anni dalla sua creazione, questa autentica lezione di stile fa ora la sua ricomparsa nella sua versione originale disegnata nella sua qualità più amata: il fascino senza tempo.

Se Première ha fatto un ingresso straordinario, è stato soprattutto perché si è liberato dai codici maschili, per apparire – aderente o come un braccialetto – ai polsi delle donne. Per la prima volta, un orologio destinato alle donne non era una versione ridotta di un orologio da uomo, ma una creazione elegantemente audace interamente dedicata a loro. Per Arnaud Chastaingt, Direttore dello Studio di creazione orologiera, Première incarna lo spirito dell’orologeria CHANEL. «Première ha scritto la prima pagina della nostra storia dell’orologeria. È nato da un’assoluta libertà di creazione e ha dato il via a una visione, il “Allure of Time” misurato da CHANEL. Nel 2022 volevo che Première trovasse di nuovo il suo posto al centro della nostra collezione. Questa creazione è il nostro DNA e un codice CHANEL in tutto e per tutto. Molto più di un orologio, Première è una lezione di stile.»

Nel 1987, per il lancio di Première, CHANEL ha aperto due boutique dedicate – a Parigi al 40 di avenue Montaigne ea Ginevra al 43 di rue du Rhône – seguite nel 1990 da place Vendôme. Lì l’orologio Première è apparso con tutta la freschezza e il fascino di una jeune première, mostrando le sue numerose varianti nel corso degli anni con tanto ingegno quanto eleganza. Nel 2022, quando CHANEL Orologeria e Alta Gioielleria trova la sua nuova casa nella residenza completamente ridisegnata al 18 di place Vendôme, il Première torna alla ribalta.

