Vacheron Constantin presenta due nuove versioni del modello Égérie

Sono due le nuove versioni della collezione Égérie di Vacheron Constantin: una con fasi di luna e l’altra con datario, in cui i quadranti si vestono di color taupe, una prima nell’ambito della collezione. Come tutti gli orologi della collezione Égérie, anche questi modelli sono dotati di tre cinturini intercambiabili, color taupe: in pelle di alligatore, satin e pelle trapuntata.

Égérie automatico

Calibro 1088 di Manifattura, meccanico a carica automatica con riserva ri carica di 40 ore. Indicazioni ore, minuti e secondi e data.

La cassa è realizzata in oro rosa e misura 35 mm di diametro, 9,32 mm di spessore. La lunetta è impreziosita con 58 diamanti taglio rotondo. Corona con pietra di luna taglio cabochon e fondello trasparente con vetro zaffiro. Quadrante Grigio taupe opalino, motivo plissé realizzato con la tecnica dell’arazzo. Anello in oro rosa con 36/34 diamanti taglio rotondo. Minuteria circolare perlata, numeri arabi e indici applicati in oro rosa. Questo modello dispone di tre cinturini intercambiabili grigio taupe in pelle di alligatore Mississippiensis, satin e pelle, tutti con fodera di vitello. Ogni cinturino è dotato di fibbia ad ardiglione in oro rosa. Incastonatura totale 92 diamanti per un peso totale di circa 0,97 carati (caratura minima garantita).

Égérie fasi lunari

Calibro 1088 L di Manifattura. Meccanico a carica automatica con riserva di carica di circa 40 ore. Indicazioni ore, minuti e secondi e Fasi lunari. La cassa in oro rosa esibisce un diametro di 37 mm, e uno spessore di 9,32 mm. Lunetta con 58 diamanti taglio rotondo. Corona con pietra di luna taglio cabochon e Fondello trasparente con vetro zaffiro. Quadrante Grigio taupe opalino, motivo plissé realizzato con la tecnica dell’arazzo. Anello in oro rosa con 36/34 diamanti taglio rotondo. Minuteria circolare perlata. Le Lune in oro che spuntano dietro nuvole sono realizzate in madreperla. Numeri arabi e indici applicati in oro rosa. Anche questo modello dispone di tre cinturini intercambiabili grigio taupe in pelle di alligatore Mississippiensis, satin e pelle trapuntata, tutti con fodera di vitello. Ogni cinturino è dotato di fibbia ad ardiglione in oro ros. Incastonatura totale 94 diamanti per un peso totale di circa 1,10 carati (caratura minima garantita).

