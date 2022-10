Twils a EDIT Napoli

Twils parteciperà con Polet alla quarta edizione di EDIT (7/9 ottobre), la fiera napoletana dedicata al design editoriale e d’autore, diretta e curata da Emilia Petruccelli e Domitilla Dardi. Lo scorso anno l’azienda ha rieditato un sorprendente progetto disegnato da Achille Castiglioni, Polet.

Si tratta di una poltrona/letto disegnata nel 1992 che ha grandi affinità con il nostro brand. E’ una poltrona che diventa anche letto, confortevole, disegnata con tratti puri e decisi, e soprattutto, ha una componente tessile che si presta ad essere interpretata con eleganza e creatività, come nella tradizione Twils.

“Castiglioni usava nel suo modo di progettare un mix tra analisi, divertimento e affetto verso le cose e amava parlare della CPP, la Componente Principale del Progetto, ovvero quell’aspetto funzionale che prevale e guida un’oggetto. Polet ha la sua CPP nell’unire funzioni per cercare di ridurre gli ingombri; nel rispettare gli spazi di una modernità abitabile sempre più compatta; ma anche nell’ottimizzare le energie della vita. Achille sapeva che per essere un buon progettista occorre essere un attento ascoltatore e osservatore di esigenze.” Domitilla Dardi

Polet verrà raccontata in una modalità un po’ lieve e ironica, attraverso la Design Therapy, proprio per mantenere vivo lo spirito che ha dato vita a questo progetto. Giovanna Castiglioni – nei panni di psicologa del design e rigorosamente seduta sulla Polet – durante i tre giorni di fiera sarà a disposizione per incontrare, ascoltare e farsi rivelare tutti i segreti di design dai visitatori che vorranno confessarsi nel corso di queste brevi sedute.

Twils ha scelto di essere ad EDIT perché è una fiera che si distingue per la qualità, la ricerca e l’attenzione al dettaglio con un target mirato e preciso e un supporto commerciale importante, che sicuramente potranno apprezzare un oggetto così speciale come la Polet.

