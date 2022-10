Nuova bellezza con The Micro Peel di la Mer

La Mer reinventa il peeling e presenta The Micro Peel. Un nuovo trattamento innovativo e potente che unisce esfoliazione e rafforzamento della pelle in un unico, efficace ma delicato Micro Peel, progettato per l’utilizzo notturno. Ideato per l’uso domestico, agisce durante la notte. The Micro Peel leviga, rigenera e rinnova la pelle rinforzandola. Libera i pori per un aspetto più luminoso e uniforme.

Nel cuore di ogni prodotto La Mer c’è il Miracle Broth, uno straordinario fermento di rigenerazione cellulare che energizza, rinnova e lenisce l’aspetto della pelle. La presenza di oli restitutivi aiuta a ripristinare la barriera lipidica della pelle per nutrire e donare confort. The Micro Pell elimina l’opacità e rivela una carnagione levigata e morbida con l’utilizzo notturno che perfeziona, esfolia, rinnova la pelle in modo delicato.

