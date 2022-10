Icons. Framed Since 1917 by Persol

Persol presenta la campagna Icons. Framed Since 1917, un percorso visivo che invita gli spettatori a esplorare una serie di generi cinematografici a cui il marchio eyewear Made in Italy si ispira fin dagli albori. Incarnazione dello spirito pionieristico dei divi del grande schermo, da oltre un secolo gli iconici modelli Persol vestono l’innovazione di un’allure intramontabile.

Gli attori Lucas Bravo e Sophie Cookson indossano la collezione Persol Autunno/Inverno 2022 di pari passo con lo sviluppo della storia d’amore tra i loro personaggi, con Roma a fare da sfondo. Bravo (nuovo ambassador Persol) indossa modelli squadrati con aste oversize. Queste montature PO3297V ispirate agli anni Sessanta sono tra le ultime new entry dell’offerta Persol e rappresentano le radici cinematografiche del brand. Cookson, appare nei visual della campagna indossando un paio di Persol PO1003S magistralmente realizzati. La forma pilot del modello, ispirata ai biopic musicali, unisce design raffinato e originali finiture metalliche. Le inconfondibili frecce Persol decorano le aste all’insegna della discrezione. “Il marchio Persol è noto per i suoi occhiali senza tempo e per i prestigiosi estimatori che ha saputo conquistare nel mondo del cinema, uno su tutti Steve McQueen. È un piacere per me portare avanti una tradizione che dura da oltre cent’anni unendomi al brand come nuova ambassador” ha affermato Sophie Cookson.

La campagna Icons. Framed Since 1917 mette in luce il legame indissolubile tra Persol e il mondo del cinema. Le immagini pullulano di riferimenti cinematografici, che vanno dal thriller alla commedia romantica, passando per biopic musicali, pellicole a tema motori e fantaspionaggio. Ogni modello della collezione Autunno/Inverno 2022 si ispira a un certo genere cinematografico, invitando la community Persol a immergersi a pieno nelle relative atmosfere.

“Dal 1917, anno della nostra fondazione, Persol e il cinema si muovono a braccetto. Per questa campagna sentivamo il bisogno di ricordare alla nostra community le radici cinematografiche di Persol. La pellicola analogica è una delle più autentiche espressioni di maestria, così come lo è il nostro approccio manuale alla produzione degli occhiali. Lucas Bravo e Sophie Cookson sono miti cinematografici contemporanei che ispirano i loro fan dentro e fuori dallo schermo. È entusiasmante per noi raccontare la storia di Persol attraverso questi protagonisti” commenta Riccardo Pozzoli, Persol Global Brand Director.

