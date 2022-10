Illumina la pelle con Flavo-C Forte, il booster di ISDIN

Mai come quest’anno i mesi estivi sono stati così caldi e soleggiati, mai come quest’anno è stato bello trascorrere lunghe giornate all’aperto o al mare, anche se i raggi solari, il vento e la salsedine possono aver causato stress alla pelle, e il viso, al ritorno dalle vacanze, può apparire più spento, opaco e disidratato.

È arrivato il momento, allora, di regalarsi una beauty routine che sappia riattivare la luminosità della pelle post-estate, un trattamento booster basato sulla parola chiave: azione antiossidante. L’antiossidante per eccellenza è la Vitamina C che combatte i radicali liberi, offre un effetto anti-age stimolando la produzione di collagene, aumenta l’elasticità cutanea e contribuisce alla riduzione delle rughe. Più pura è la Vitamina C, più la sua azione risulta efficace.

Per questo ISDIN ha creato ISDINCEUTICS Flavo-C Forte, l’innovativo e potente siero viso intensivo con il 15% di Vitamina C pura, fresca e stabile, per una pelle luminosa, rivitalizzata e compatta. La Vitamina C, inoltre, agisce in maniera sinergica con la Vitamina E che rafforza l’azione anti-ossidante mentre l’esclusivo sistema Pollution-Defense combina due biopolimeri naturali che proteggono la pelle dall’inquinamento e l’acido ialuronico apporta idratazione intensa aiutando ad attenuare le linee di espressione. Flavo-C Forte ha una texture silky-gel a rapido assorbimento che lascia la pelle morbida e setosa per un aspetto sano e riposato.

Innovativo nella formula, Flavo-C Forte è innovativo anche nel formato: la Vitamina C si trova all’interno del tappo superiore, separata dal resto, per mantenere la massima efficacia fino al momento dell’utilizzo. Mescolata con la soluzione ricca di antiossidanti, il prodotto si attiva garantendo un sorprendente effetto booster nei successivi dieci giorni.

Questo siero completa la gamma Flavo-C di prodotti con Vitamina C di ISDINCEUTICS, dove si possono trovare anche Flavo-C Ultraglican e Flavo-C Melatonin.

