La collezione FW 22-23 di Gutteridge

Tra un’apertura ex novo nel rinomato centro commerciale Gran Reno di Bologna, in Via Marilyn Monroe 2, e la ricollocazione strategica del negozio di Valmontone Outlet, in via della Pace, continua la crescita di Gutteridge sul territorio italiano. Le due inaugurazioni proseguono il percorso di espansione del brand, che negli anni si è affermato come importante player nel mondo dell’abbigliamento maschile capace di racchiudere in sé tradizione sartoriale e modernità.

Con l’apertura di Bologna, per la prima volta dall’inizio del progetto di restyling, arriva nei centri commerciali il nuovo corso del marchio. Un concept espositivo ora rinnovato che implementa al savoir-faire del brand anglo-napoletano un lusso più contemporaneo. Marmo rosso Levanto e bianco Patagonia, inserti in paglia di Vienna e finiture in legno di noce americano ed ottone fanno da cornice al nuovo store Gutteridge che, anche grazie ad una nuova illuminazione a LED, dà vita ad un concetto espositivo in grado di esaltare le caratteristiche espressive e qualitative di una proposta in continua evoluzione.

Il re-opening di Valmontone racconta l’attenta ricerca del brand per location che siano capaci di accogliere e valorizzare al meglio la realtà Gutteridge. Il nuovo negozio, ora riposizionato all’ingresso principale dell’Outlet, riprende una storia che da oltre dieci anni accompagna i clienti di Valmontone, storica realtà italiana.

La collezione FW 22-23, già disponibile nei nuovi store, racconta la costante ricerca stilistica e sartoriale del brand capace di raccontare il gentleman contemporaneo. Fiore all’occhiello sono giubbotti e capispalla ad alte performance tecniche associate alla leggerezza e, soprattutto, alla sostenibilità, grazie alla tecnologia Primaloft, materiali 100% riciclati che garantiscono un minore impatto ambientale. La palette di tonalità calde, come il red clay, il bordeaux, il senape e il verde bosco, compone un guardaroba sfaccettato e grintoso, al passo con il businessman moderno che sceglie Gutteridge per esaltare la sua essenza dinamica per un rientro in ufficio impeccabile. La proposta versatile e curata nei minimi dettagli comprende: abiti, da sempre punta di diamante della collezione invernale, che spaziano dalle tinte unite alle trame e pattern a quadri e righe; giacche in lana, cotone, velluto e cashmere per accompagnare il businessman in ogni occasione; cappotti sia stile italiano sia stile british per un rientro in ufficio dove l’outfit del gentleman moderno è la chiave del suo successo. Il fascino autentico della collezione invernale, disponibile nel nuovo negozio Gutteridge, contribuisce così ad accompagnare un’innovativa esperienza di vendita dedicata ad un uomo contemporaneo e dinamico. Il cliente, sempre più al centro dell’attenzione del brand, vivrà emozioni nuove, per una shopping experience capace di coinvolgere a 360°.

