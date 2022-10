Una hair beauty completa con Aquam di Mediterranea

Un autunno a testa alta con la linea Aquam, una hair beauty di Mediterranea. Si tratta di una routine completa composta da cinque prodotti per detergere, idratare, ristrutturare e fortificare le chiome.

Aquam Shampoo lavaggio freguente 200 ml

Idratante rinforzante, si prende cura anche dei capelli più sfibrati con gli Estratti di cedro, arancio e pesca, ingredienti che contengono sali minerali, vitamine e zuccheri con proprietà remineralizzanti, idratanti, emollienti e rinfrescanti.

Inoltre, all’interno della formula, anche l’Idrolizzato delle proteine del grano e della seta (condizionanti, sostantivanti e districanti del capello); Vitamina B5 (pantenolo): idratante e condizionante; Cheratina: ricostruisce la fibra danneggiata su cui si filmano le proteine del collagene per ottenere un risultato eccellente di pettinabilità e lucentezza; Proteine delle Mandorle: azione protettiva idratante. 97,4% di ingredienti di origine naturale.

Aquam Balsamo capelli 150 ml

Condizionante e ristrutturante dalla consistenza cremosa che garantisce una facile pettinabilità lasciando la chioma lucente e morbida. Nutre e non appesantisce. Nella formula il Pantenolo: idratante e protettivo; Ceramidi: ristrutturanti e protettive; Vitamina E: idratante e antiossidante. 91% di ingredienti di origine naturale.

Aquam Maschera rigenerante 250 ml

Nutriente e rinforzante, questa maschera ripara dall’interno la fibra capillare e contrasta l’effetto crespo rendendo i capelli più forti, setosi e morbidi a base di Cheratina idrolizzata: azione riparatrice e disciplinante per capelli più forti e setosi; Proteine Idrolizzate del Grano e della Seta: dall’azione riparatrice ed idratante hanno un effetto condizionante e districante sui capelli che appaiono più morbidi e lucenti; Oli di Argan biologico, di Mandorle e Oliva: intensa azione idratante e nutriente per capelli più morbidi e sani; Estratto biologico di rosmarino: dall’azione purificante e normalizzante, ha un effetto rinforzante su tutta la chioma; Estratto biologico di malva: lenitivo sul cuoio capelluto, dona volume e luminosità ai capelli fragili e sottili. 98,2% di ingredienti di origine naturale.

Aquam Olio nutriente spray 100 ml

Si tratta di un olio spray per rendere morbidi e lucenti anche i capelli più secchi e sfibrati. Nella formula una preziosa miscela di oli vegetali con effetto anticrespo come l’Olio di argan biologico, Olio di Oliva, Olio di baobab biologico, Olio di Camelia che esercitano un’intensa azione idratante e nutriente per capelli più morbidi, lucidi e setosi, per nutrire le chiome secche, ristrutturare i capelli sfibrati e prevenire la formazione di doppie punte. Nella formula anche la Vitamina E per un’azione antiossidante. Contrasta la formazione di radicali liberi. 98,4% di ingredienti di origine naturale. Non appesantisce. Può essere utilizzato anche nello styling.

Aquam Fiale fortificanti 10 fiale da 10 ml

Trattamento fluido a base di cheratina, la proteina che costituisce la fibra del capello, con funzionalità ricostituenti e fortificanti per ridare tono, vitalità e corposità al capello sottile, sfibrato, debole, decolorato e trattato. Per ottenere capelli più sani, forti e lucenti. 99,5% di ingredienti di origine naturale

