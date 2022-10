La nuova collezione A/I 2022 Uniqlo e JW Anderson

L’ultima linea di Uniqlo rappresenta il minimalismo attraverso uno stile semplice e confortevole, comodo e divertente in armonia con l’etica del design dallo spirito libero di Jonathan Anderson.

Commentando la collezione, il designer nordirlandese (che ha collaborato per la quinta volta con il brand) ha dichiarato: “L’ispirazione per questa stagione è venuta da alcuni grandi esempi di architettura britannica moderna, principalmente quelli con una sensibilità essenziale e minimalista. A completare la semplicità del design c’è un’attenzione ai dettagli che deriva dai codici di design del minimalismo architettonico”.

Per questa linea sono stati utilizzati tessuti altamente funzionali per migliorare il comfort, come un cappotto double-face con cintura leggero e pantaloni della tuta con cerniere per regolare e personalizzare le vestibilità. Un parka Ultra Light Down con cuciture trapuntate, una giacca sportiva con tenui blocchi di colore e tasche con chiusura a bottone e un maglione a collo alto con colori chiari: tutti caratterizzati da design semplici e chic pensati per combinarsi all’interno di ambienti dal design moderno e minimale.

