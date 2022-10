FOREO svela LUNA 4 body, la spazzola esfoliante e massaggiante hi-tech

Leader mondiale del beauty-tech, FOREO, lancia una attesissima e richiestissima new entry nel suo ventaglio di soluzioni di benessere e bellezza a 360 gradi: FOREO LUNA 4 body – la spazzola ad altissima tecnologia dedicata alla detersione, esfoliazione, e massaggio del corpo che porta la cura di sé al livello successivo.

FOREO LUNA 4 body (disponibile in anteprima esclusa per l’Italia presso Sephora) vanta moltissime tra le novità preannunciate con il lancio della gamma LUNA 4: dalla tecnologia a pulsazioni T-Sonic ancora più performante ed intuitiva, al silicone ancora più morbido e soffice come velluto sulla pelle, alla palette di nuovi colori di tendenza (Peach Perfect, Evergreen, Lavender – e dotato di cordino di supporto).

Richiesto a gran voce dai FOREO Lovers di tutto il mondo, FOREO LUNA 4 body rappresenta l’ingresso del beauty-tech brand nella categoria dei prodotti corpo. Questo nuovissimo massaggiatore esfoliante è un toccasana non solo per la pelle del corpo, ma anche per muscoli, microcircolazione e drenaggio linfatico, offrendo un’esfoliazione delicata e profonda al tempo stesso, ed un massaggio stimolante e rivitalizzante. Inoltre, grazie alle pulsazioni T-Sonic in 8 intensità regolabili, FOREO LUNA 4 body esfolia e rimuove cellule morte ed impurità, riduce la comparsa di peli incarniti e potenzia l’assorbimento di creme e lozioni. Aiuta a stimolare la microcircolazione ed il drenaggio linfatico, rilassa i punti di tensione muscolare, ed elimina le tossine dai tessuti.

Soffice come una spugna, questa spazzola corpo ergonomica si adatta perfettamente alle forme di ognuno, curvandosi inoltre verso l’interno per detergere gomiti, ginocchia, ed altre parti del corpo più difficili da raggiungere. I risultati sono di livello professionale nel comfort di casa, come in una vera e propria SPA.

FOREO LUNA 4 body rimuove il 99.5% di cellule morte, sporco e batteri, come confermato da studi clinici e da dermatologi. Il risultato è una pelle più pulita, più sana, e più luminosa che mai. Il dispositivo è inoltre 100% waterproof per essere utilizzato in piena sicurezza anche in doccia o in vasca da bagno.