Tre prodotti must-have della skincare maschile by Eisenberg

Per una corretta skincare routine Eisenberg propone tre prodotti must-have della linea Eisenberg Homme: per esfoliare, detergere e idratare la cute in maniera ottimale.

Scrub viso purificante

Per una perfetta esfoliazione e detersione del viso Eisenberg presenta l’esfoliante viso purificante. La sua texture in gel formulata con micro particelle micronizzate di Roccia Vulcanica e capsule di Vitamine A ed E rende la pelle morbida, liscia e detersa all’istante. Il suo utilizzo regolare facilita la rasatura. Si utilizza da una a due volte la settimana, preferibilmente la sera prima della rasatura per sollevare e rimuovere i peli sottocutanei. Ideale per tutti i tipi di pelle e per tutte le età.

Balsamo essenziale idratante

un’idratante che possa essere usato anche come dopo barba. La Formula Tri-Molecolare® è unica e rivoluzionaria, fulcro di tutti i prodotti EISENBERG, brevettata in tutto il mondo da José Eisenberg, creatore della Marca. Elaborata dopo anni di ricerche al vertice della bio-cosmetica, è diretta sull’azione combinata delle molecole attinte dalla natura. Questa formula rigenera, energizza e ossigena l’epidermide. Nel cuore di tutti i trattamenti, essa permette di dinamizzare tutti i principi attivi associati nelle formulazioni assicurando risultati spettacolari e di lunga durata, per una pelle più giovane, più tonica e luminosa.

Crema notte riparatrice

Trattamento notte riparatore ultra-penetrante contro le aggressioni climatiche e l’inquinamento, arricchito con agenti attivi idratanti ed efficaci che proteggono la cute. Il Burro di Karité e la Papaia apportano freschezza alla pelle, leniscono e riparano istantaneamente le irritazioni e gli arrossamenti della pelle indebolita da condizioni climatiche estreme. La formula Tri-Molecolare® dinamizza gli attivi in essa contenuti e rigenera in profondità, per ritrovare immediatamente una pelle curata e perfetta. Ideale per tutti i tipi di pelle, si applica su viso e collo perfettamente detersi tutte le sere.

it.eisenberg.com e sephora.it