Classique Dame 8068 di Breguet

D’ora in poi cambiare lo stile del proprio orologio Classique 8068 sarà facile tanto quanto indossare un altro paio di scarpe. Per la prima volta nelle collezioni Breguet, il marchio offre tre cinturini intercambiabili all’interno dello stesso cofanetto. Il sistema di cambio rapido stato progettato per permettere una facile e autonoma sostituzione del cinturino senza l’impiego di ulteriori strumenti. Infatti, una semplice pressione del pulsante posto sotto il cinturino consente all’utente di sollevarlo, rimuoverlo e sostituirlo con uno degli altri due cinturini, ciascuno dotato di fibbia in oro. Il fissaggio è garantito da un semplice clic. Bastano quindi pochi secondi per passare da un cinturino in tessuto satinato nero a uno in alligatore colorato: foglia di tè e viola bisanzio per la versione in oro bianco; blu pavone e lampone per il modello in oro rosa.

Oltre ai diversi stili possibili grazie ai suoi cinturini, il quadrante del nuovo Classique Dame 8068 vanta anche un nuovo look che unisce modernità e raffinatezza. La corona, inizialmente proposta con uno zaffiro blu, è ora dotata di un diamante cabochon. La cassa da 30 mm presenta una lunetta e anse tempestate di 64 diamanti taglio brillante. Il quadrante in madreperla è impreziosito da un finissimo guillochage realizzato a mano dagli artigiani della Manifattura. Per aggiungere un tocco di leggerezza visiva, le celebri cifre arabe Breguet compongono ora il giro delle ore. Infine, a ore 12, un sottile cartiglio ovale racchiude il logo del marchio.

Il nuovo Classique 8068 è animato dal calibro 537/3, costituito da 191 componenti. La massa oscillante in platino presenta una lavorazione guilloché realizzata a mano con motivo circolare a chicchi d’orzo. Il movimento rodiato a carica automatica garantisce una riserva di carica di 45 ore ed è dotato di uno scappamento ad ancora svizzera in linea nonché di una spirale in silicio. Questo materiale vanta molteplici proprietà: oltre a essere resistente alla corrosione e all’usura, non risente dei campi magnetici e migliora la precisione del segnatempo. Attraverso il fondello in vetro zaffiro dell’orologio è possibile ammirare uno dei savoir-faire cari al marchio Breguet: la decorazione. I vari componenti del movimento sono infatti impreziositi con la tecnica dell’anglage e il motivo Côtes de Genève.

