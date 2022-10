Alberto Apostoli per Lefay Resort & SPA Lago di Garda

Lefay Resort & SPA Lago di Garda ha riaperto ufficialmente al pubblico lo scorso aprile al termine delle recenti fasi di restyling – sviluppate su piano biennale e affidate allo Studio Apostoli in stretta collaborazione con il Team Project di Lefay -, che hanno interessato l’intera struttura di Gargnano (BS), dalla zona benessere e fitness, all’area meeting e ristoranti, sino alle camere e alle parti collettive.

Immerso in undici ettari di parco punteggiato da boschi e uliveti, il Resort si affaccia sulla sponda lombarda del Lago e si inserisce nella caratteristica morfologia del territorio con un impatto visivo minimo, grazie alla particolare configurazione architettonica e all’impiego di materiali naturali. Ampie vetrate e terrazze agevolano un dialogo continuo tra esterni ed interni, che utilizzano materiali del territorio, colori neutri e tenui così come un’illuminazione bilanciata, in armonia con la luce naturale.

L’attenzione al contesto ambientale e territoriale si traduce anche in scelte sostenibili relative all’approvvigionamento energetico della struttura, che impiega fonti pulite e rinnovabili per abbattere la quantità di CO2 emessa nell’atmosfera (biomassa, cogenerazione e pannelli fotovoltaici), unite al risparmio idrico, grazie alla raccolta dell’acqua piovana. La sensibilità green permea anche l’offerta culinaria di Lefay Resort & SPA Lago di Garda, basata sui principi di stagionalità e territorialità.

Alberto Apostoli ha tradotto la filosofia del gruppo alberghiero, fondata sul concetto del benessere globale, del nuovo lusso e della sostenibilità, in un interior design preciso, che definisce individualmente ogni ambiente ma crea allo stesso tempo continuità e identità. I due ristoranti, Gramen e La Limonaia, combinano le cromie tenui dei complementi d’arredo con carte da parati che rendono omaggio alla natura circostante e un lighting design puntuale, con segni luminosi dall’effetto teatrale.

Entrambi godono di un importante affaccio esterno, che in particolare per La Limonaia richiama la tradizione locale della coltivazione degli agrumi con una struttura dal design leggero e un gioco di geometrie di pilastri e parapetti in legno. Conclude l’offerta F&B il Lounge Bar, dall’atmosfera sofisticata e dai colori più scuri e luci soffuse. Le Suite, disponibili in sei differenti tipologie anche con sauna e idromassaggio privati e sino a 600mq, offrono ambienti ampi, vestiti da tessuti artigianali e materiali locali, accostati fra loro. Segno distintivo dell’interior è il pattern a righe orizzontali, a contrasto, che corre sulle pareti e si ritrova nei complementi d’arredo e nelle partizioni fra gli ambienti così come le ampie vetrate aperte sul paesaggio lacustre circostante. La creazione di un’area “Adults Only SPA” con sauna panoramica affacciata sul lago di Garda e di una piscina idromassaggio “Infinity” a sfioro, infine, completa l’offerta della SPA di 4.300mq totali e dell’area benessere, specializzata in percorsi wellness sintesi della Medicina Classica Cinese e della ricerca scientifica occidentale, e studiati dal Comitato Scientifico Lefay SPA.

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione con il Gruppo Lefay Resort & SPA, a seguito della realizzazione del Resort a Pinzolo pochi anni fa” commenta Alberto Apostoli, che continua “è stimolante confrontarsi e lavorare con un Gruppo alberghiero di così alto livello che considera il benessere non esclusivamente un servizio per i propri clienti ma una filosofia e parte della corporate identity. In ogni mia realizzazione, architetturale o di interior, traduco questa ricerca in ambienti concreti, equilibrati, bilanciati in termini materici e cromatici, oltre che inseriti nel contesto socio-culturale e dalla forte impronta green. Ed è ciò che ho realizzato anche per Lefay Resort & SPA Lago di Garda”.

I fornitori di Lefay Resort & SPA Lago di Garda

Arredi: Gabana Arredamenti

Arredi esterni: Varaschin, Drigani

Carta da parati: London Art, Glamora, Vescom

Dotazioni SPA: Hofer Group, Jacuzzi

Illuminazione: Xal, Marioni, Lichtstudio

Rivestimenti – gres: Atlas Concorde, Marazzi, Ceramiche Santagostino

Tessuti / imbottiti / tappeti: Oltremodo, T&T Contract, Artep

Sullo Studio Apostoli

In venticinque anni di attività, Studio Apostoli ha realizzato oltre 1000 progetti tra SPA, hotel, uffici, negozi e ville. Fondato e guidato da Alberto Apostoli, si occupa degli aspetti strategici, dell’involucro architettonico, dell’interior design, della componente ingegneristica, fino allo sviluppo del dettaglio e alla creazione di prodotti customizzati. Ha firmato, inoltre, per brand internazionali alcuni prodotti diventati icone nel settore del Wellness. Nel panorama internazionale Studio Apostoli è diventato il riferimento dell’”Architettura del Benessere”, approccio e competenza che declina di volta in volta in progetti tra Europa, Nord America, Medio Oriente e Cina. Alberto Apostoli lavora e comunica, anche attraverso conferenze e attività didattiche che includono nozioni filosofiche, storiche, economico/sociologiche e artistiche in genere, confluite in centinaia di pubblicazioni internazionali e in oltre 50 premi e riconoscimenti.