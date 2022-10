Essenzialità e bellezza delle sneakers Maimai

Più guardi le nuove MAIMAI Tableau, più le indossi, più le vivi e più capisci che non sono solo sneakers, ma oggetti capaci di ricordarti che la semplicità non ha bisogno di tante cose per essere bella, tutt’altro: più la spogliamo dalle cose inutili e più bella sarà.

Ogni paio di Tableau, in ogni variante colore (Greige e Smoke – i must have dell’autunno – ma anche Blue, White e Black) fanno tornare all’anima delle cose, al loro valore, proprio grazie alla loro natura plasmata con mani sapienti, appassionate, custodi di ancestrali saperi. Così, nella bella azienda che sorge nel cuore del Salento, immersa nel verde più rigoglioso e selvaggio insieme, prendono vita queste nuove calzature.

Sono modelli low-cut basket composte da un reticolo di diversi pellami, tutti top quality: pelle liscia, laminata, specchio e suede. Il risultato di questo mix, che non è caotico ma straordinariamente ordinato, nitido e definito, poggia su un nuovo fondo personalizzato in eva bicolore extralight, ancora più leggero, ancora più impattante, sempre caratterizzato dal pattern diamantato sul battistrada.

Forma sintetizzata, contenuto profondo: anche le Tableau, come tutte le creazioni MAIMAI, sono 100% made in Italy e sono create esclusivamente con l’energia del sole. Il calzaturificio in cui vengono alla luce, infatti, produce in autonomia l’energia elettrica di cui necessita grazie al suo impianto fotovoltaico. Non solo: l’energia in eccesso viene rilasciata sulla rete nazionale così che tutti possano attingere da fonti di energia pulita.

Mettersi ai piedi un paio di Tableau è la soluzione ideale per ritrovare quell’equilibrio, quella razionalità e quella purezza che servono per far volare lontano i nostri passi. Valori essenziali per far volare, anche, libertà di espressione e fantasia.

