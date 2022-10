Autunno attivo e rigenerante all‘AQUA DOME

In autunno i colori e la luce sono particolarmente intensi e le temperature sono più moderate. Si può fare un’escursione dedicata alla transumanza in Ötztal, oppure nella valle del “Granten”, nome con cui vengono chiamati i mirtilli rossi, che crescono nei soleggiati pendii di montagna ad oltre 1.400 metri di altitudine. Uno spettacolo rosso che si espande verso il cielo ed una distesa di foglie verso valle. 1.600 km di infinite possibilità di escursioni possono essere percorsi entusiasmando chiunque, anche per chi va in bicicletta: l’autunno è la stagione ideale. Prima ci si allena, poi ci si rilassa nelle terme e nelle saune dell’AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld. Qui si può sentire il potere primordiale dell’acqua termale che sgorga da una profondità di 1865 metri. È meraviglioso galleggiare sotto il cielo nelle vasche all‘aperto e intanto ammirare le cime delle montagne. Gli esperti lo sanno: l’autunno è il momento perfetto per fare escursioni a piedi e in bicicletta. Tutto è più lento quando il sole è basso nel cielo e i colori sono caldi e luminosi.

Circondato da imponenti vette e profondamente legato alle tradizioni dell’Ötztal, il resort termale si presenta con i suoi mondi dell’acqua e delle saune dall’aspetto futuristico: l’AQUA DOME è un indirizzo privilegiato per il benessere e il relax, con le sue zone termali e saune e il Private Spa 3000, per gli ospiti dell’Hotel 4 stelle superior. La piattaforma leader del benessere “Destination Deluxe” ha recentemente votato l’AQUA DOME come una delle “7 migliori SPA in Europa”. Il contrasto tra la natura selvaggia dell’Ötztal e il lusso termale rafforza il corpo e l’anima e sprigiona nuova energia. Oltre alle terme e alle 11 saune, il relax è assicurato anche da un vasto numero di trattamenti, come ad esempio i WAVE Signature Rituals: suoni, onde sonore, l’acqua calda e l’arte manuale dell’esperto massaggiatore si fondono in un’opera d’arte a tutti gli effetti.

L’autunno è tempo di piacere, anche culinario. La natura dell’Ötztal fa molti regali: il succo di mela Haiminger è disponibile come benvenuto in hotel – e le giornate di mercato di Haiminger l’8 e il 15 ottobre meritano sicuramente una visita. Potrete anche assaporare prodotti locali al buffet della colazione e la sera, quando sulle Alpi vengono cucinati fantasiosi piatti regionali e locali grazie al prezioso supporto delle imprese locali. Poiché solo localmente è davvero sostenibile, l’AQUA DOME ha recentemente optato per la propria acqua di sorgente. Poiché le tradizionali bottiglie di acqua minerale costituiscono circa un terzo del carico nel traffico di consegna, farne a meno in modo coerente consente di risparmiare un numero considerevole di trasporti dannosi per l’ambiente. L’acqua sorgiva AQUA DOME dei ghiacciai dell’Ötztal viene filtrata direttamente in loco – per un contenuto minerale naturale, sia naturale che frizzante. Così da garantire un’ottima qualità a lungo termine.

