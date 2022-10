La linea WASO si affida al binomio rinvigorente di Yuzu e Vitamina C

I due ingredienti attivi chiave delle due novità WASO hanno ciascuno specifiche proprietà che sublimano la bellezza della pelle. La Vitamina C è un potente antiossidante che regola la melanina in eccesso causata dall’esposizione solare e dallo stress ossidativo. L’estratto di Yuzu sostiene la produzione naturale di acido ialuronico, così da idratare profondamente la pelle.

YUZU-C GLOW-ON SHOT – per una radiosità immediata

Il siero Glow-On Shot dona alla pelle un aspetto sano e luminoso. L’efficacia dell’estratto di Yuzu è potenziata da due forme complementari di Vitamina C. La radiosità della pelle aumenta istantaneamente del 36% e la pelle è protetta giorno dopo giorno dai fattori che inducono l’invecchiamento. Il viso risplende di una radiosità naturale che ne valorizza la bellezza innata.

L’incredibile capacità dell’estratto di Yuzu di sostenere la naturale produzione di acido ialuronico ne fa un ingrediente attivo chiave per idratare profondamente la pelle. È combinato con due forme complementari di Vitamina C che lavorano efficacemente sulle irregolarità della pigmentazione legate a una eccessiva produzione di melanina ed esercitano un’azione antiossidante per combattere i fattori che contribuiscono all’invecchiamento. Uva, rosa canina, oli biologici di sesamo e girasole lavorano insieme per nutrire e proteggere la pelle.+

La formula bifasica ha una texture altamente sensoriale che viene assorbita istantaneamente senza appesantire. Testata sotto supervisione dermatologica. Non comedogenica. La boccetta è in vetro per limitare l’uso di plastica. La confezione è in carta proveniente da foreste eco-sostenibili.

YUZU-C EYE AWAKENING ESSENCE – cancella i segni di stanchezza intorno agli occhi

Una vera iniezione di idratazione e luminosità per svegliare gli occhi stanchi. Infusa di Yuzu e Vitamina C, questa essenza per il contorno occhi minimizza le occhiaie e il gonfiore, rinfrescando istantaneamente l’area perioculare.

Polveri di varie forme (larghe e piatte), per garantire la massima riflessione multidirezionale della luce, contenute in una base gel-olio che migliora la radiosità della pelle. Una delle polveri si fonda sulla teoria dei colori complementari per neutralizzare istantaneamente la sfumatura bluastra delle occhiaie. Questa Vitamina C idrosolubile dona una carnagione radiosa regolandone i difetti di pigmentazione dovuti a un’eccessiva produzione di melanina. L’estratto di Carambola aiuta a prevenire la dispersione di acqua responsabile del gonfiore.

Estratto di Shikuwasa dal Giappone

Questo ingrediente chiave della linea WASO aiuta a rafforzare la barriera della pelle e la mantiene in condizioni ottimali.

Grazie al mentolo, la texture in gel con microgranuli a rapido assorbimento fornisce un’istantanea sensazione di freschezza, per un effetto booster garantito. Testato sotto supervisione dermatologica e oftalmologica. Non comedogenico. La vera magia sta nella texture, che si trasforma a contatto con la pelle, rivelando i propri benefici. L’essenza rinfresca e idrata, mentre le polveri diffondono istantaneamente la luce e neutralizzano il colore bluastro dell’area perioculare.

Il tappo contiene il 30% di buccia di riso recuperata, mentre la confezione è in carta proveniente da foreste eco-sostenibili.

