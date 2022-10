ISDIN presenta la linea Hyaluronic Moisture

ISDIN, azienda internazionale leader in dermocosmetica, presenta due nuove creme idratanti: Hyaluronic Moisture Normal to Dry Skin per pelle da normale a secca e Hyaluronic Moisture Sensitive Skin per pelle sensibile. Hyaluronic Moisture Normal to Dry Skin è una crema idratante viso intensiva con texture leggera e a rapido assorbimento formulata per pelle da normale a secca. Aiuta a prevenire e ridurre i segni dell’età, lasciando la pelle morbida, luminosa e idratata. Inoltre, è formulata con un 88% di ingredienti di origine naturale.

L’idratazione intensa e rinforzata si deve a 2 tipologie di acido ialuronico, pro-vitamina B5 e una rete polimerica che mantiene e previene la perdita d’acqua dalla pelle. Inoltre, la doppia azione anti-inquinamento e antiossidante, grazie all’estratto di Camelia proveniente dalla Corea, forma una barriera fisica protettiva dagli agenti inquinanti. Infine, aiuta ad attenuare le prime linee di espressione grazie alla combinazione di Vigna Aconitifolia (Retinol-like) e Vitamina E. Hyaluronic Moisture Sensitive Skin è una crema idratante viso intensiva con texture leggera e a rapido assorbimento formulata per pelle sensibile e tendente ad arrossamento.

Aiuta a prevenire e ridurre i segni dell’età lasciando la pelle morbida, liscia e idratata. È formulata con un 80% di ingredienti di origine naturale. Calma la pelle sensibile con l’azione sinergica della Niacinamide (che rinforza la barriera cutanea) e del Redness relief complex che allevia la sensazione di prurito e di bruciore. Regala un’idratazione intensa e rinforzata grazie a due tipologie di acido ialuronico, pro-vitamina B5 e una rete polimerica che mantiene e previene la perdita d’acqua dalla pelle. Infine, evidenzia un effetto protettivo dalle prime linee di espressione grazie alla combinazione di Vigna Aconitifolia (Retinol-like) e Vitamina E, mentre protegge dall’inquinamento grazie a Exo P.

Hyaluronic Moisture si presenta, oggi, in un formato ricaricabile con eco-refills, che permette di utilizzare il vasetto originale per tutte le volte che si vuole, sostituendo la capsula con una nuova. Con un solo CLICK, si può ricaricare il vasetto originale, risparmiare risorse e contribuire alla protezione dell’ambiente.

