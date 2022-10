Nuovo Stylo Correct di Sisley-Paris

Questo primo correttore dell’incarnato, ideato da Sisley-Paris, nasconde in modo discreto le imperfezioni della pelle. Grazie alla sua azione trattamento, giorno dopo giorno, le rende anche meno visibili. Incarnato spento, brufoli, occhiaie, macchie pigmentarie, linee sottili: ogni problema ha la sua soluzione. Dopo Phyto-Cernes Éclat, che nasconde occhiaie e segni di stanchezza, e Stylo Lumière, che illumina le zone d’ombra del viso, Stylo Correct completa la routine “Incarnato Perfetto”.

La texture, coprente ma leggera, si fonde così bene con la pelle da diventare impercettibile. Basta applicare la punta dello stick sulle imperfezioni per vederle scomparire, e poi utilizzare l’altra estremità per sfumare eventuali eccessi. La pelle appare più uniforme, le macchie di pigmentazione meno evidenti per un effetto soft focus e luminosità immediata. L’azione soin di Stylo Correct nasconde le imperfezioni cutanee senza disidratare. Con l’uso, la pelle appare sempre più bella grazie all’Alfa-bisabololo di origine naturale contenuto nella formula, dall’effetto lenitivo.

Il formato «smart» di Stylo Correct con punta doppia presenta, da un lato una mina sottile per un’applicazione precisa anche su zone molto piccole, dall’altro una punta in spugna per sfumare il prodotto. Questo nuovo correttore è disponibile con una palette ricca (11 diverse nuance), un colore per ogni tono di pelle per adattarsi al maggior numero di carnagioni: sottotoni neutri e cinque livelli di intensità: fair, light, medium, dark, deep. Ovviamente tutte le nuance si abbinano a quelle dei fondotinta Sisley per un trattamento completo.

www.sisley-paris.com