WallPepper/Group porta l’emozione delle sue grafiche in mare aperto

La progettazione di interni in ambito navale richiede competenze tecniche specifiche per realizzare ambienti funzionali, sicuri e confortevoli, oltre che esteticamente curati. Specializzata nella produzione di supporti decorativi unici, sviluppati ad hoc per soddisfare qualsiasi esigenza progettuale, WallPepper/Group porta la qualità, tecnica ed estetica, e l’emozione delle sue carte da parati a bordo di yacht e navi da crociera. WallPepper/Group interpreta, così, con stile e personalità anche le superfici di ‘ambienti galleggianti’ grazie a soluzioni decorative altamente performanti e certificate per l’applicazione in ambito navale.

Tra le altre, l’Azienda ha ottenuto anche l’importante certificazione IMO/MED, indispensabile per l’utilizzo della carta da parati nella nautica e cantieristica navale: l’International Maritime Organization è l’istituto delle Nazioni Unite incaricato a garantire la sicurezza della navigazione e la protezione dell’ambiente marino; la Direttiva MED (Marine Equipment Direttive) prevede la certificazione di alcuni equipaggiamenti marittimi, valuta la conformità e definisce i requisiti di base da applicare sia in fase di progettazione sia di produzione. Questa certificazione attesta, quindi, l’idoneità delle soluzioni WallPepper®/Group a essere impiegate nel settore nautico.

Tutte le grafiche a catalogo WallPepper/Group, insieme a quelle realizzate su misura, personalizzate nel colore o nel disegno a seconda delle esigenze del consumatore o progettista, possono essere declinate nei due materiali certificati IMO/MED.

