L’efloliazione di VK Sublinesse

Arriva il freddo e tornano i vestiti lunghi, le gambe e le braccia coperte e purtroppo anche la pelle secca, una delle problematiche più diffuse soprattutto dopo l’estate. La pelle, continuamente esposta a differenti fattori atmosferici, smog e stress, risente del cambiamento stagionale e, soprattutto in autunno, tende a seccarsi procurando spesso anche un fastidioso prurito. VK Sublinesse, azienda italiana impiegata nel settore della cosmesi naturale, corre in aiuto a chi soffre di questa problematica proponendo tre prodotti esfolianti 100% made in Italy, sostenibili, caratterizzati dalla certificazione AIAB e realizzati con attivi naturali che eliminano delicatamente le cellule morte e nutrono in profondità i tessuti disidratati, favorendo così il turnover cellulare della pelle.

Scrub Viso

Un gel detergente scrub ideale per riequilibrare, illuminare e donare sollievo alla pelle stressata. Questo prodotto leviga con dolcezza e delicatezza la pelle del viso grazie all’azione esfoliante delle fibre di bambù, che stimolano il rinnovamento cellulare. L’azione sinergica delle acque aromatiche di rosmarino e lavanda purifica, tonifica e rinfresca la cute, lasciandola pulita, morbida e profumata. Ingredienti attivi funzionali: calluna vulgaris, fibra di bambù, acqua aromatica di lavanda km 0 bio, acqua aromatica di rosmarino km 0 bio.

Scrub Corpo Nutriente Anti-Age 200 ml

Per chi non vuole rinunciare alla pelle del corpo setosa e morbida anche in inverno, lo scrub corpo a base di burro di karité bio, caratterizzato da una consistenza ricca e facilmente assorbibile è la giusta soluzione. La sua formulazione, sostenibile e certificata AIAB, contiene un’altissima percentuale di lipidi nutrienti e rivitalizzanti. L’azione esfoliante, potenziata anche dal sale grosso e garantita dalla fibra di bambù, leviga delicatamente la pelle stimolando dolcemente il suo rinnovamento.

Burro Corpo Delicato Effetto Esfoliante 200 ml

Delicato e adatto a tutte le zone del corpo, il burro leviga e nutre la pelle in profondità, donando la giusta dose di idratazione necessaria. La sua formulazione, caratterizzata dall’azione anti-age della calluna vulgaris, stimola dolcemente il turnover cutaneo grazie alla presenza della fibra naturale di bambù che leviga dolcemente la pelle stimolandone il rinnovamento. Un vero toccasana per la pelle secca e disidratata.

