La collezione AI22/23 “Authentic Charme” firmata Malo

Malo si dedica all’arte della maglieria pregiata da ben 50 anni. Ogni capo è interamente prodotto in Italia, a Campi Bisenzio in Toscana e a Borgonovo Val Tidone in Emilia-Romagna, terre depositarie di una lunga tradizione artigiana nel cuore del Made in Italy.

I filati più pregiati arrivano puri nei laboratori dell’azienda attraverso una filiera totalmente trasparente. Dalla verde Mongolia alle gelide steppe sui monti delle Ande sino agli stabilimenti italiani, ogni passaggio è sottoposto a continue verifiche. La qualità assoluta è il primo criterio di scelta per Malo, saranno poi l’esperienza, l’abilità e l’occhio attento degli artigiani a trasformare i preziosi filati in capi straordinari.

Ogni creazione è scandita da lenti passaggi: ci vogliono dalle otto alle sedici ore per realizzare un singolo capo. La cura nei dettagli mira alla perfezione, lavorazioni realizzate da mani capaci: ogni gesto è importante, meticoloso. Per fare una cosa fatta bene, ci vuole del tempo. E per Malo non c’è fase della produzione che possa essere affidata interamente a una macchina: certe cuciture, certe rimagliature o esecuzioni complesse non posso che essere eseguite dalle mani, dall’esperienza e dall’abilità di artigiani altamente specializzati.

Ciascun passaggio è sottoposto a continue verifiche, non c’è altro modo per ottenere risultati eccellenti. Tant’è vero che Malo, pur essendo un’azienda all’avanguardia per standard qualitativi e tecnologici, basa la sua produzione su tecniche di lavorazione artigianali tramandate da secoli e, accanto ai telai più moderni, trovano posto quelli antichi, insostituibili per tessiture preziose e per le lavorazioni più lunghe e complesse della collezione AI22/23 “Authentic Charme”.

Per lui, cardigan sui toni dell’ocra e del marrone e maglione con collo alto sui toni del blu e dell’azzurro, realizzati in cashmere con una complessa lavorazione jacquard, un dettaglio unico dal gusto artigianale. La fantasia micro pied-de-poule è un omaggio alla classe senza tempo. La tecnica dello jacquard è ricca di storia e minuzia. Si tratta di una lavorazione a maglia realizzata con colori diversi in cui si ha un disegno, non ricamato bensì incorporato nel fondo.

Per lei, maglia da donna con scollo a V, bianco e grigio, in alpaca, seta e lana dalla vestibilità morbida. La lavorazione è protagonista assoluta con il “punto rete” che dona un bellissimo effetto traforato. Una lavorazione dall’effetto contemporaneo e allo stesso tempo frutto di esperienza tramandata da generazioni.

I capi con lavorazione punto rete e jacquard fanno parte della collezione AI22/23 “Authentic Charme” che sublima l’incanto dello charme naturale. Una maglieria della più alta e sofistica qualità che ammanta di morbidezza e fascino chi sceglie di indossarla. Capi adatti a diverse tipologie di figure per prediligere il benessere all’apparire, conformandosi con naturalezza, per esaltare le identità personali e le autentiche caratteristiche individuali. Un modo di essere, un lifestyle, non una semplice moda: chi sceglie Malo, sceglie un mondo, fatto di alta qualità, autenticità e stile intramontabile.

