La magia del Romantik Hotel Turm

Il tipico campanile a cipolla sovrasta il piccolo centro di Fiè allo Sciliar. Alle sue spalle il simbolo dell’Alto Adige, lo spettacolare Sciliar dalla forma inconfondibile. In questo paradiso dell’Alpe di Siusi sorge il Romantik Hotel Turm*****, rifugio di charme intimo e accogliente. Un grande albero di Natale anima il bar, mentre decorazioni a tema abbelliscono tutti gli ambienti del Romantik Hotel Turm, creando un’atmosfera speciale in cui trascorrere questi giorni di festa.

È proprio il caso di dire che il Natale al Romantik Hotel Turm si vive in famiglia. La sera della vigilia, dopo una cena con piatti ricercati, la festa continua intorno al pianoforte tra canti e poesie di Natale. Sono due i pacchetti tra cui scegliere a seconda della durata della vacanza. Il primo, valido dal 22 al 26 dicembre 2022, è “Periodo dell’Avvento al Romantik Hotel Turm” e comprende: 2 pernottamenti in mezza pensione, piccola sorpresa natalizia in camera e punch di benvenuto, serata speciale finale con menu degustazione a 5 portate e degustazione di vini in abbinamento ai piatti, 1 bagno natalizio alle arance e yogurt nella vasca dell’imperatore.

Dal 22 al 29 dicembre 2022 il pacchetto “Natale con profumo di cannella e fiocchi di neve” comprende: 5 pernottamenti in mezza pensione, aperitivo di benvenuto nella cantina scavata nella roccia, festa della Vigilia con Cenone di Natale, 1 tradizionale bagno di fieno della malga Mortl all’Alpe di Siusi e 1 massaggio rilassante completo con olio d’arancia e cannella. Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno si può scegliere il pacchetto “Capodanno al Turm”. Valida già dal 25 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023, la proposta comprende: 7 pernottamenti in camera doppia in mezza pensione, speciale Cenone di San Silvestro e festa di Capodanno.

Quadri di valore inestimabile alle pareti e sculture di artisti del luogo, tra cui Hans Pattis ed Emmerich Holzknecht, danno il benvenuto agli ospiti nel bar Oswald von Wolkenstein. La sala ampia, con legno intarsiato al soffitto e pavimento in pietra altoatesina, ospita un elegante pianoforte e una tipica stufa in maiolica. È questo il primo ambiente dedicato ai piaceri del palato, tra dolci e finger food salati, cocktail, aperitivi e digestivi. Accanto la Sala del caminetto, una lounge elegante e raffinata con il camino che si mimetizza nella parete antracite, divanetti e pouf verdi e un grande quadro di Alejandro Hermann sullo sfondo che diventa immediatamente protagonista della scena.

La sala ristorante richiama la Stube tradizionale: arredata in stile altoatesino è sempre preparata con estrema cura e attenzione ai particolari, con decorazioni a tema. E poi, nella struttura membro dei Vinum Hotels Alto Adige/Südtirol non può mancare la cantina. Non un’enoteca come tante, bensì una sala scavata nella roccia, un ambiente rustico con luce soffusa, ideale per concludere le serate con buffet di strudel, formaggi e dessert tipici accompagnati da eccellenti vini, amari e grappe.

L’inverno è la stagione ideale per abbandonarsi al piacere caldo della sauna e delle gettate di vapore. Ad esempio nella sauna mistica del guardiano del fuoco con vista panoramica sullo Sciliar, oppure nella sauna finlandese stile stube. La Sauna al profumo d’abete con una fine pioggerellina è più tenue, mentre il Bagno di vapore aromatico stimola i sensi con il cielo stellato variopinto, essenze profumate e decorazioni ogni giorno diverse. Accanto alle saune, i luoghi del relax regalano un momento di ristoro al corpo. La sala relax panoramica con vista sullo Sciliar, ma anche la grotta salina scavata nella roccia con isole di relax flottanti su di un fiume d’acqua, al suono dolce degli uccelli.

La Spa del Romantik Hotel Turm accoglie gli ospiti con tante coccole di benessere che rendono ancora più speciale la vacanza natalizia. Coccole che si possono regalare, sottoforma di buono, per stupire piacevolmente il partner o una persona cara. La scelta è davvero ampia.

