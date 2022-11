AKI, la termostufa salvaspazio di MCZ

Aki è una stufa a pellet hydro di MCZ, che permette di riscaldare l’acqua dei termosifoni o dell’impianto a pavimento in modo rapido ed efficiente. La sua profondità ridotta (40,7 cm) è ideale per ottimizzare gli spazi. Lo scarico fumi può essere sul retro (come in foto) oppure sul top, per ridurre ancora di più l’ingombro complessivo. È disponibile in due potenze, 16 kW, perfetta per abitazioni intorno ai 140 metri quadri, e 24 kW, per case intorno ai 220 metri quadri. Il serbatoio particolarmente capiente (40 litri) assicura oltre 24 ore di funzionamento continuo.

La praticità di utilizzo è garantita anche dal braciere autopulente in ghisa e dal pratico sistema automatico di raccolta delle ceneri, che permettono di svuotare il cassetto cenere al massimo una volta la settimana. Aki funziona con tecnologia Maestro ed è dotata di un doppio Wi-Fi di serie, che permette di comandare la stufa fuori e dentro casa dal proprio smartphone. Per l’uso in casa sono disponibili come optional un pannello di controllo o un telecomando.

www.mczgroup.it