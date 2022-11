Un vortice di stelle con la Collezione Holiday 2022 by Chanel

Per il 2022, CHANEL Makeup Creation Studio ha catturato ogni sfaccettatura della luna in una collezione esclusiva intrisa di fantasticherie e mistero. Nell’ombra e nella luce, nella semplicità e nell’opulenza, nei toni dell’ambra, del rosso e dell’oro, la luna si intreccia con la leggenda in una favola moderna. Gli occhi, le guance, le labbra e le unghie assumono un luccichio celestiale. L’intera galassia Chanel si rivela in un tremendo lampo di luce, dalla Terra alla Luna. Un’idea, una scia… e una silhouette eternamente simbolica.

N°5 ha lasciato la sua impronta sulla superficie lunare di una polvere illuminante satinata punteggiata di scintillii di bronzo. ÉCLAT LUNAIRE OVERSIZE ILLUMINATING FACE POWDER è una creazione esclusiva che scolpisce i contorni del viso e ne esalta l’incarnato con un morbido bagliore perlescente. In un sottile gioco di ombre e luci, LES 4 OMBRES – OMBRES DE LUNE presenta una combinazione di sfumature delicate e affascinanti. Vanno dall’opaco al perlescente e dal rame all’oro ambrato, bronzo satinato e marrone opaco, gli occhi sono illuminati da un luccichio scintillante. Su ogni ombretto di questa creazione esclusiva è impresso un simbolo della Maison, un dettaglio che è la quintessenza di CHANEL. E poi c’è DUO LUMIÈRE che accentua le sopracciglia, le ciglia e le palpebre con un lampo di iridescenza, donando allo sguardo profondità e luminosità. Con riflessi dorati e ramati, la sua formula in gel trasparente aggiunge un morbido tocco di luce agli occhi.

Il nuovo rossetto ad alta intensità ROUGE ALLURE L’EXTRAIT riveste le labbra di un colore caldo e luminoso. Può essere ricaricato tutte le volte che lo desideri, il che consente di sperimentare tutte e quattro le tonalità della collezione Holiday 2022: un rosso aranciato luminoso, un marrone caldo, un palissandro brunastro e un rosso ciliegia. Disponibile in due misteriose tonalità, ROUGE ALLURE LAQUE offre una fusione lunare di lucentezza satinata e colore ultrawear, per un trucco luminoso e luminoso. A completare ogni outfit per le feste ecco LE VERNIS che si presenta con una combinazione di colori di ispirazione minerale caratterizzata da una gamma unica di tonalità preziose: un rosso brunastro con finitura laccata, un kaki dorato con una finitura abbagliante e un top coat con ambra perlata scintillii che illuminano qualsiasi colore delle unghie. Che dire… l’allure che CHANEL riesce a creare in ogni occasione è unico.

