La nuova collezione Uomo Nightwear Inverno 2022 di Intimissimi

Classiche geometrie e stampe invernali, disegnate su tessuti morbidi e di diverse pesantezze sono gli ingredienti della nuova Collezione nightwear Inverno 2022 di Intimissimi Uomo. Il mondo della pigiameria vede proprio in questa stagione il suo massimo sviluppo con pigiami completi, girocollo o abbottonati a camicia, che mixano diverse proposte per ogni esigenza, pantaloni in un’ampia scelta di stampe, maglie calde abbinabili e morbidissime vestaglie.

Il Tartan, nelle varianti del rosso e del blu è assoluto protagonista della stagione, presente in molteplici e diverse proposte, dai pigiami ai pantaloni, dalle ciabatte alle vestaglie, sempre abbinate a underwear e calze. Nei tessuti, la calda eleganza della tela garzata va a comporre pigiami abbottonati e pantaloni, nelle iconiche e intramontabili fantasie tartan, vichy, righe, e una versione rivisitata di Spiderman in chiave classica.

Pigiami girocollo in maglia di cotone, morbida e confortevole, ospitano calde stampe invernali, dalle proposte classiche a quelle più caratteristiche e ironiche, come lo Schiaccianoci, incluse le collezioni licensing di Marvel, con i supereroi Hulk e Spiderman, e Disney, con Zio Paperone, Brontolo e Topolino. Il tricot, caldo, piacevole e resistente, è proposto in invernali motivi norvegesi, in eleganti quadrettati e in tinta unita, su pigiami, tute e vestaglie.

La seta arricchisce e completa la proposta grazie a due nuove e inedite varianti colore grigio dark e night green, in pigiami pregiati dal taglio elegante, abbinati ad altrettanto eleganti boxer. Per chi è alla ricerca di un capo extra-caldo, la felpa Teddy è la scelta ideale, in questa collezione in versione double-face. Calda e morbidissima, adatta sia in casa che all’aperto. E, per chi volesse già prepararsi al clima natalizio, non mancano le tante proposte in total red. Con il freddo alle porte, le collezioni pigiami Intimissimi Uomo offrono quel calore ed eleganza ideali per passare l’inverno comodi nel tepore delle proprie case.

