Mammoth Lakes presenta tante novità

Mammoth Lakes è la California che non ti aspetti: lontano da luoghi comuni è la principale destinazione sciistica dello Stato. Una meta ancora più imperdibile per questo inverno, con le sue montagne favolose, piste da sci all’avanguardia e infinite occasioni di attività outdoor: qui troverete vette oltre i 3000 metri, 150 piste da sci e 35 impianti di risalita. Quest’anno Mammoth dà il meglio di sé: infrastrutture sciistiche ulteriormente migliorate, nuovi ristoranti e hotel per la stagione, oltre ad opzioni di pass che la rendono la scelta migliore per la prossima stagione invernale.

Mammoth è la destinazione sciistica per eccellenza, con una lunga stagione che va da novembre fino a primavera inoltrata, una meta fantastica per uno ski break da sogno. E quest’anno sarà ancora più conveniente: con il Dolomiti SuperSki, potrete utilizzare il vostro skipass anche sulle piste di Mammoth Lakes.

Fin dalla scorsa estate Mammoth Lakes si sta preparando per offrire ai visitatori una rinnovata esperienza sciistica: oltre 5 milioni di dollari investiti in nuove e aggiornate attrezzature per l’innevamento, tra cui l’installazione di 20 nuovi generatori SMI Super Puma e 6 generatori SMI Polecat, che aumenteranno la produzione di neve nel picco della stagione sciistica.

Un’altra piacevole sorpresa per gli appassionati di sci saranno gli Ski Butler di Alterra Mountain Company, che porteranno a Mammoth il loro servizio di noleggio dedicato agli sport invernali. Inoltre durante la stagione invernale il Woolly’s Tube Park continuerà il suo progetto di innovazione per l’espansione delle piste di tubing, con sei nuovi generatori di neve e un nuovo impianto di risalita. Il progetto di rinnovamento della struttura comprende anche l’ampliamento del parcheggio e dell’area dedicata ai giochi sulla neve e alle discese in slittino.

Il Limelight Hotel Mammoth & Residences porterà a Mammoth Lakes i suoi rinomati servizi di hospitality, con camere e guest house che fanno sentire gli ospiti della struttura come se fossero a casa propria. L’offerta comprende 151 camere e 15 residenze di lusso, oltre ad un ristorante e una lounge, con il Village Gondola e le piste di Mammoth Mountain a pochi passi.

Il 1° novembre riaprirà il Sierra Nevada Hotel,: gli ospiti saranno accolti nelle atmosfere classiche del Vecchio West rivisitate in chiave mountain maximalist, con 179 camere reimmaginate con un rinnovato ed elegante approccio al design dell’high west moderno, attraverso opere d’arte vintage, mappe illustrate e motivi western. All’interno, presso il Bar Sierra si potranno gustare delle birre locali, mentre l’enoteca offrirà una selezione di vini internazionali curata dalsommelier. L’area esterna ospita una selezione di food truck, che saranno presenti a rotazione, per scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo.

La grande novità per la proposta culinaria di Mammoth Lakes è l’apertura il prossimo dicembre del ristorante dei Voltaggio Brothers, opera dei famosi chef Michael e Bryan Voltaggio, e la riapertura del popolare ristorante BBQ The Mill.

A dare il via alle festività sarà una serata unica al Canyon Lodge: Night of Lights,un evento gratuito con musica dal vivo, una fiaccolata, attività per bambini, giri in motoslitta e spettacolari fuochi d’artificio.

