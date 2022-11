Atmosfere preziose con la nuova collezione Onice di Ceramiche Keope

La nuova collezione Onice di Ceramiche Keope si inserisce nell’ampia gamma di marmi lappati dell’azienda leader nella produzione di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato 100% Made in Italy. Preziosa, resistente e luminosa, questa pietra marmorea frutto dell’innovazione tecnologica applicata all’interior design, conferisce profondità agli ambienti grazie ai giochi di luce sulle superfici riflettenti.

L’identità cromatica di Onice è definita da tre sfumature e intrecci di colore compatti che convivono con delicatezza nel gres porcellanato: la finitura Multicolor presenta una vastissima varietà cromatica che risalta in particolare con il riflesso della luce; Honey caratterizzata da un delicato color miele in cui emerge la tessitura e la profondità del quarzo caldo e accogliente e la nuance Pearl, più fredda e vellutata, che trasforma anche l’interno più anonimo in un set dallo stile ricercato. Quest’ultima, essendo una sfumatura neutra, è perfetta come contrappunto a superfici sia matt che lucide soprattutto per il rivestimento del bagno.

Ideale per rivestimenti a parete e pavimentazioni indoor, la collezione Onice è disponibile nella gamma di formati grandi lastre e i formati modulari sono adatti anche per superfici dell’ambiente bagno ed elementi d’arredo che rendono la serie altamente versatile. Massima espressione del costante impegno di Ceramiche Keope nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni inedite per estetica e performance tecniche, Onice con la sua straordinaria intensità cromatica e la grande ricchezza di dettagli, esprime alla perfezione le caratteristiche del materiale d’ispirazione per soluzioni progettuali residenziali e contract uniche nel loro genere.

