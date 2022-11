CHANEL celebra i suoi profumi con una mostra straordinaria

Maison Chanel, dal 15 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023, celebra i suoi profumi in un vortice olfattivo e festoso, con una mostra straordinaria – presso Le Grand Palais Éphémère, in Place Joffre 75007 Parigi – dal nome LE GRAND NUMÉRO DE CHANEL. I sensi si risvegliano, l’immaginazione si mette in moto… LE GRAND NUMÉRO DE CHANEL è un’esperienza senza precedenti dedicata sia agli appassionati che ai neofiti, un viaggio immersivo che invita a seguire la propria buona stella, a cogliere la chance o ad entrare nella leggenda.

Dal classico all’iconico, dal minimalismo alla raffinatezza più estrema, dall’oggetto di uso quotidiano fino all’opera d’arte, che ha ispirato i più grandi artisti – con alcune delle loro opere qui riunite per la prima volta – l’unicità dei profumi CHANEL si rivela in un percorso ricco di experience, scoperte ed emozioni. Compiere questo viaggio significa andare incontro a un destino, a una forza vitale, a un’unica ambizione: quella di trasformare la vita e rendere straordinario l’ordinario.

www.grand-numero.chanel.com