Diffusione Orologi porta il brand di gioielleria Coeur de Lion in Italia

Diffusione Orologi, storica azienda italiana attiva nella distribuzione di marchi di orologeria e gioielleria, ha acquisito la distribuzione per l’Italia, delle collezioni di gioielleria Coeur de Lion. L’azienda arricchisce il proprio portafoglio di un altro brand dalle caratteristiche peculiari, con una personalità nettamente distinta rispetto alle proposte del mercato nella fascia commerciale.

Coeur de Lion – che nel corso di quest’anno ha ricevuto il “German Brand Award 2022”- è un marchio con 35 anni di storia che firma gioielli realizzati rigorosamente a mano negli studi di Stoccarda, in Germania, utilizzando materiali come pietre naturali, perle di fiume, cristalli della migliore qualità e acciaio inossidabile. Le creazioni Coeur de Lion nascono ispirate alla donna, vera musa dei designer del brand: una donna imprenditrice, avventuriera, visionaria, in cerca di gioielli che le permettano di esprimere la propria personalità unica.

L’incarico di Diffusione Orologi ha come obiettivo quello di sviluppare la distribuzione di questo fortunato brand nel mercato italiano.

“Siamo orgogliosi di questo incarico, Coeur de Lion è letteralmente un nuovo fenomeno che abbiamo l’opportunità di portare in Italia dove ancora non esiste una distribuzione del marchio. Le potenzialità sono enormi, soprattutto perché Coeur de Lion propone al consumatore una tipologia di gioiello molto diverso dall’offerta corrente. Il nostro obiettivo è di sviluppare la distribuzione tradizionale aprendo “circa 500 punti vendita altamente selezionati entro il primo anno in Italia” commenta Nicola Bobbio Pallavicini, partner di Diffusione Orologi.

Coeur de Lion concepisce ogni collezione pensandola in parure, set di gioielli composti da collana, bracciale e orecchini che insieme esprimono al meglio le qualità dei gioielli stessi. Tra i punti di forza del brand, il design originale.

www.coeurdelion.it e www.diffusioneorologi.com