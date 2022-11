Foreo presenta Iris 2, il nuovo trattamento contorno occhi

Le donne affermano che il primo posto in cui notano i segni dell’invecchiamento è intorno agli occhi. Quasi l’80% delle donne soffre di borse e gonfiori ad un certo punto della propria vita, ed un recente studio ha inoltre rilevato che gli uomini sviluppano rughe agli angoli degli occhi più di 10 anni prima rispetto alle donne. In aggiunta, l’affaticamento visivo digitale colpisce circa il 75% delle persone che lavorano su schermi, ovvero circa 60 milioni di persone nel mondo che spesso finiscono per strizzare o stropicciarsi gli occhi, il che può causare rughe, gonfiori ed irritazioni della pelle.

FOREO, il gigante svedese del beauty-tech da sempre attento ai trend ed esigenze dei propri consumatori, lancia oggi IRIS 2, il nuovo trattamento per il contorno occhi potenziato, non invasivo, rapido, efficace e ultra-igienico, ispirato alle antiche tecniche di drenaggio linfatico a sfioramento praticate in Asia e rivoluzionato dalle innovative pulsazioni T-Sonic.

Questo piccolo e potente dispositivo per il massaggio del contorno occhi amato dalle celebrities si avvale di due diverse caratteristiche, per donare uno sguardo tonico, luminoso, e rivitalizzato:

Il movimento ad agopressione agisce per aumentare il drenaggio linfatico, aiutando a ridurre la comparsa delle occhiaie e rinfrescando e sgonfiando lo sguardo stanco. Aiuta inoltre a rilassare la tensione nei muscoli facciali, causata dall’affaticamento degli occhi dagli schermi digitali e dalla lettura di caratteri piccoli.

Le pulsazioni T-Sonic forniscono un massaggio delicato del contorno occhi, contribuendo ad aumentarne la luminosità e a ridurre l'aspetto di rughe e zampe di gallina, donando una sensazione di pelle più soda e tonica.

Ideato per adattarsi perfettamente alle forme del contorno occhi, FOREO IRIS 2 migliora inoltre l’efficacia dei prodotti cosmetici, aumentando l’assorbimento dei principi attivi e spingendoli in profondità nella pelle per massimizzarne efficacia e risultati. Attraverso il massaggio ad agopressione ed alle pulsazioni T-Sonic, FOREO IRIS 2 fornisce un trattamento potenziato per il contorno occhi di 60 secondi che imita le tecniche di drenaggio linfatico praticate in Asia, per uno sguardo piú fresco e radioso.

Testato per ridurre le borse sotto gli occhi, illuminare le occhiaie, ridurre l’aspetto di rughe e linee sottili e aiutare a rassodare la pelle sotto gli occhi, per uno sguardo rivitalizzato e dall’aspetto più giovane. Migliora l’efficacia dei tuoi cosmetici per la cura del contorno occhi aumentando l’assorbimento dei principi attivi, spingendoli in profondità nella pelle per massimizzarne gli effetti.

Approvato oftalmologicamente come trattamento contorno occhi sicuro ed efficace. Ideato in silicone ultra-igienico 100% sicuro per corpo e pelle. Privo di BPA e ftalati. Facile da pulire e non poroso per prevenire la formazione di batteri. Comodo, morbido, liscio, e delicato per tutti i tipi di pelle. Dotato di pulsazioni T-Sonic, massaggio ad agopressione, e silenziatore di volume. Forma ergonomica che si adatta al contorno occhi, ed impugnatura antiscivolo. Wireless per una facile mobilità. USB ricaricabile fino a 150 utilizzi per carica, con indicatore luminoso di batteria scarica. 100% impermeabile. Travel friendly e dotato di custodia da viaggio, per portarlo sempre con te.

www.foreo.com