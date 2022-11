Amedeo Testoni: la Collezione per l’Autunno/Inverno 2022

Il desiderio di esplorazione ha portato alla creazione di un meraviglioso range di pelletteria di lusso, Amedeo Testoni, che comprende calzature e accessori.

Con la nuova Collezione Esplora l’artigianalità è in primo piano e contraddistingue il brand. Anche dopo 93 anni dalla sua nascita, questo brand di calzature di lusso continua l’impegno nella ricerca di tecniche di produzione artigianali per arrivare a creare design moderni innovando i processi tradizionali – tutto allo scopo di donare comfort, flessibilità e leggerezza a modelli sempre nuovi che si adattano allo stile di vita ibrido contemporaneo.

Le Valdobbiadene Loafer in pelle, per esempio, sono caratterizzate da una tomaia decorata con il Filettone, una tecnica di orlatura a rovescio unica nel suo genere, che congiunge le diverse component di pelle per formare la tomaia attraverso l’utilizzo di un sottile bordo in pelle flessibile. Il modello slip-on è realizzato in pelle lucidata a mano e presenta suole in pelle con inserti di gomma funzionali, personalizzati con l’iconico simbolo della piuma a celebrare la costruzione brevettata PIUMA RAPID. Si tratta di un processo di manifattura costituito da 200 passaggi, che conferisce flessibilità e comfort senza eguali, accentuati ulteriormente dalle solette Ortholite, che conferiscono supporto alla camminata.

La costruzione brevettata Piuma Rapid è rivoluzionaria ed emblematica del patrimonio artigianale di AMEDEO TESTONI. Con oltre 200 passaggi, la tecnica di cucitura unica nel suo genere è il segreto che si cela dietro alla soletta liscia, senza cuciture e forature. Il risultato di questa lavorazione è una suola leggera come una piuma, completamente isolata da calore, freddo e umidità. La costruzione Piuma Rapid offre flessibilità e comfort impareggiabili.

Uno dei segni distintivi della linea di calzature del brand è il Filettone – un inserto di pelle flessibile che congiunge le diverse componenti di pelle che formano la tomaia. Tanto bello quanto funzionale, il Filettone è diventato il simbolo dell’artigianalità senza eguali caratteristica di tutte le calzature Amedeo Testoni, conferendo loro dettagli raffinati che arricchiscono tutte le parti che compongono la scarpa, dalla tomaia alle punte.

