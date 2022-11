Al via la stagione invernale al Bad Moos – Dolomites Spa Resort

L’Avvento e il periodo delle feste hanno il potere di rendere ancora più romantico e suggestivo il Bad Moos – Dolomites Spa Resort di Sesto in Alto Adige. Il grande albero di Natale, le decorazioni curate, il fuoco acceso e l’atmosfera tirolese accolgono gli ospiti in un ambiente caldo e familiare, intimo e accogliente. Dai trattamenti nella Spa Termesana alle specialità culinarie del nuovo chef Giovanni Togni, fino alle proposte più vantaggiose per dare il via alla stagione invernale.

La festa dell’Immacolata permette quest’anno di godere di un weekend lungo dal giovedì alla domenica, da prendere al volo per iniziare al meglio la stagione invernale. Per l’occasione il Bad Moos – Dolomites Spa Resort ha messo a punto il pacchetto “Winter Opening”, valido proprio dall’8 all’11 dicembre 2022. L’offerta comprende: 3 pernottamenti in mezza pensione con prima colazione, merenda pomeridiana e cena con menu a scelta, menu Feel Good, libero accesso alla Spa Termesana con buono del valore di 35 euro, programma di attività Move & Balance.

La Spa Termesana mette a disposizione molti trattamenti da vivere individualmente o in coppia. Si può scegliere ad esempio un Massaggio rilassante all’olio aromatico, rilassante e rigenerante, ideale per sciogliere le tensioni muscolari e dare sollievo agli arti. Oppure un Bagno latte e miele nella tinozza con acqua solfata e oli essenziali. O ancora una coccola per il viso con il trattamento Bad Moos nutre, un massaggio stimolante seguito da una soffice maschera che lascia la pelle più elastica, morbida e luminosa.

Dopo la Spa o semplicemente dopo lo sci, niente di meglio di un idromassaggio nella piscina esterna, immersi nell’acqua calda, avvolti dalle bolle e dal vapore, con la vista delle montagne che riempie il cuore.

Pochi passi dall’hotel e ci si ritrova in quota. Il Bad Moos sorge, infatti, accanto agli impianti di risalita della Croda Rossa che in pochi minuti permettono di raggiungere le piste del comprensorio sciistico Tre Cime Dolomiti. 115 km preparati alla perfezione con il giusto mix di blu, rosse e nere, 5 montagne collegate tra loro e la possibilità di raggiungere in 30 minuti le piste di Plan De Corones grazie al comodo Ski Pustertal Express. Un paradiso per gli sciatori.

