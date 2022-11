Tilda, la stufa a pellet di MCZ dal design nordico

La stufa a pellet Tilda, mette in evidenza un design minimale by MCZ. Realizzata con ampie superfici in vetro e metallo di spessori importanti conferiscono solidità e matericità al prodotto. Nel top, realizzato con griglia in acciaio verniciato nero, trova spazio lo sportello pellet e l’area per la ventilazione. Tilda, con i suoi 10 kW di potenza nominale, può essere canalizzata attraverso il sistema brevettato Comfort Air, in modo da scaldare più stanze contemporaneamente. Grazie alla funzione “No-Air” i suoi due ventilatori indipendenti possono essere completamente spenti per garantire una distribuzione del calore più discreta e silenziosa.

Grazie ad una struttura perfettamente stagna, funziona senza rubare ossigeno all’ambiente in cui è installata ed è quindi perfetta per le case ben isolate e ad alta efficienza energetica. Tilda funziona con tecnologia Maestro, che garantisce una combustione sempre ottimale e consente un controllo della stufa direttamente dal proprio smartphone, in modo facile e intuitivo, sia in casa che fuori. Per chi preferisce un utilizzo tradizionale, è disponibile come opzione un pannello comandi sul retro della stufa o a muro.

www.mczgroup.it