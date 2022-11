Sublimage L’extrait, la quintessenza del savoir-faire CHANEL

La linea di trattamenti SUBLIMAGE incarna tutti i valori della Maison e concentra il potere degli estratti vegetali in trattamenti d’eccezione. Ogni formula SUBLIMAGE è costruita come una creazione di Alta gioielleria, con principi attivi ottenuti dalla Vanilla Planifolia coltivata nel laboratorio a cielo aperto di CHANEL in Madagascar. La Maison ha estratto il meglio della pianta per racchiuderlo nel cuore dei suoi trattamenti d’eccezione dall’azione anti-età globale.

I trattamenti SUBLIMAGE sono costantemente perfezionati, adattati e rielaborati al passo con le scoperte della Ricerca CHANEL, affinché ognuno di essi possa beneficiare delle ultime innovazioni nel campo della ricerca e dei principi attivi. Oggi CHANEL porta l’innovazione Sublimage a un livello più alto e svela la nuova formula di Sublimage L’extrait. Incontro inedito tra natura e alta tecnologia, Sublimage L’extrait concentra il meglio dei principi attivi in un prezioso elisir dalle molteplici proprietà.

Si tratta di un siero con la più alta concentrazione di Vanilla Planifolia e oli preziosi che oggi si arricchisce dell’estratto di Swertia, dalle proprietà riparatrici. È dalla natura che nasce l’ispirazione della Ricerca CHANEL: la Maison viaggia in tutto il mondo, esplora

ogni continente alla ricerca di piante uniche e si prende il tempo di osservarne le caratteristiche e l’ambiente che le circonda. Grazie a questa specie rara, coltivata nel suo ambiente naturale e raccolta a mano ogni tre anni, al termine del suo ciclo di fioritura, la Ricerca CHANEL ha messo a punto un complesso di principi attivi su misura dalle virtù riparatrici che agisce in sinergia con la Vanilla Planifolia polifrazionata, dalle straordinarie proprietà rigeneranti.

Sublimage L’extrait beneficia delle scoperte scientifiche più recenti sulla senescenza e concentra per la prima volta principi attivi in grado di agire contemporaneamente sulle 3 fasi della senescenza cutanea, per un’azione rigenerante e riparatrice globale.

La prima fase del processo di senescenza, l’ AVVIO, inizia quando le cellule entrano in senescenza, cessano di dividersi e perdono vitalità. Iniziano ad apparire i primi segni dell’età.

La seconda è la fase di PROPAGAZIONE, durante la quale le cellule senescenti secernono messaggeri di stress che attivano l'entrata in senescenza delle cellule circostanti e contribuiscono quindi alla diffusione della senescenza nel tessuto. I segni dell'età diventano più visibili.

L'ultima fase, l'INSTAURAZIONE, corrisponde all'accumulo di cellule senescenti nella pelle. Questa fase è responsabile dei segni d'invecchiamento più profondi.

La Vanilla Planifolia polifrazionata è un principio attivo ad alta tecnologia ed ha una concentrazione di molecole attive 40 volte maggiore rispetto alla materia prima vegetale, contribuisce a ristabilire una comunicazione cellulare ottimale e favorisce il rinnovamento cellulare per potenziare la rigenerazione della pelle.

Sempre alla ricerca della sensorialità, CHANEL unisce savoir-faire, efficacia e piacere all’applicazione, senza compromessi. Sublimage L’extrait è il risultato di ore di ricerca. Questo concentrato di oli setosi dai riflessi dorati è racchiuso in un lussuoso flacone dosatore dorato che rilascia una sola goccia, la dose sufficiente per trasformare la pelle. La sua consistenza unica simile al miele si trasforma al contatto con le dita e si fonde sulla pelle, lasciando una sensazione di confort estremo.

Formulato senza profumo, Sublimage L’extrait è un autentico concentrato di tecnologia che consente un utilizzo su misura, per adattarsi ai desideri di ogni donna. Utilizzato come trattamento quotidiano o intensivo, a seconda delle esigenze della pelle, ne basta una goccia da massaggiare delicatamente su tutto il viso per sostituire l’azione di una crema e trasformarsi nel migliore degli oli dalle proprietà riparatrici. Sublimage L’extrait può essere applicato in sovrapposizione, prima di un siero o di Sublimage L’extrait De Nuit, oppure può essere aggiunto a una piccola noce di crema SUBLIMAGE, per intensificare l’efficacia del rituale di bellezza ed esaltarne la sensorialità.

