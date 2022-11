Fjällräven Polar 2023, il concorso per un viaggio in Circolo Polare Artico

300 km nella natura più selvaggia e incontaminata del Circolo Polare Artico. 180 cani da slitta addestrati, una manciata di guide esperte e un gruppo di persone comuni provenienti da tutto il mondo. In aprile 2023 torna Fjällräven Polar, la spedizione invernale più entusiasmante al mondo.

Ad aprile 2023 il grande evento invernale organizzato dal brand svedese di abbigliamento e attrezzatura outdoor Fjällräven, riunirà 20 persone da tutto il mondo per un’indimenticabile spedizione di 300 km attraverso la tundra artica, a bordo di slitte trainate da cani. Per sei giorni i 20 partecipanti guideranno la propria slitta attraverso i vasti paesaggi innevati della Scandinavia settentrionale, immersi in un mondo completamente diverso da quello della loro vita di tutti i giorni. Impareranno le tecniche di sopravvivenza essenziali, viaggeranno attraverso laghi ghiacciati e foreste di montagna e si adatteranno alla vita nell’Artico, dove le temperature possono scendere fino a 30°C sotto zero.

