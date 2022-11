CIGALA’S con le fibre lyocell e modal

CIGALA’S, brand produce jeans 100% made in Italy dal fit perfetto e a basso impatto ambientale, enfatizza i plus che caratterizzano i suoi modelli attraverso scelte di eccellenza che scandiscono 25 anni di know how. Come quella di mischiare il cotone con due fibre artificiali straordinarie: lyocell e modal, ottenute rispettivamente da alberi di eucalipto e legno di faggio. Queste fibre provengono da coltivazioni di aziende certificate che si attengono agli standard socialmente e responsabilmente utili per l’ambiente e garantiscono ai pantaloni CIGALA’S performance ad altissimi livelli sotto tanti punti di vista.

Lyocell e modal, infatti, sono particolarmente lisci al tatto, freschi, traspiranti, ipoallergenici, antibatterici e resistenti. Sono fibre che CIGALA’S integra a prescindere dalla stagione, perché capaci di conferire ai suoi tessuti, al drill dei chino (in mischia con lyocell) e al corduroy a 300, 1000 o 3000 righe dei baggy o dei pantaloni palazzo (in mischia con modal) quella sensazione al tatto di assoluta piacevolezza e quel comfort che li rende unici, garantendo fluido e naturale ogni movimento.

Lyocell e modal sono scelti da CIGALA’S perché in grado di migliorare ulteriormente la vestibilità dei suoi pantaloni grazie alla loro capacità di alzare l’indice di recovering, ovvero l’elasticità che consente di “costruire” le forme del corpo – già scrupolosamente rispettate – senza allentarsi con il tempo, i lavaggi e l’usura.

CIGALA’S infine utilizza lyocell e modal perché la sua è sempre stata e rimarrà sempre una produzione votata alla sostenibilità e all’esclusione dal ciclo produttivo di ogni procedura inquinante. Ripensando all’intera filiera produttiva, agisce concretamente (scegliendo fibre certificate, rivetti nichel-free, etichette in pet, cartellini in denim riciclato…) affinché ogni paio di jeans prodotto, una volta esaurito il suo scopo, possa contribuire a supportare un’economia di tipo circolare di cui l’azienda è virtuosa artefice.

www.cigalas.it