Contrastare il grigiore invernale con la Camelia Japonica di Biofficina Toscana

Simbolo di bellezza, capace di trasformare la luce in energia e con proprietà antiossidanti, la Camelia Japonica viene trasformata dai laboratori Biofficina Toscana in fermentato e oleolito di Camelia ed è protagonista di due trattamenti che – combinati – sono un vero e proprio shot di luminosità:

BT LUCE DI CAMELIA Perle di Luce – Attivi puri e calibrati per un trattamento dedicato a pelli spente e prive di tono. Un vero e proprio boost di Vitamina C che stimola la produzione di collagene, aumentando compattezza ed elasticità della pelle; è inoltre efficace anche nel trattamento delle macchie cutanee. La sua azione è coadiuvata dalla Camelia toscana in olio bio di girasole con spiccate proprietà nutritive ed antiossidanti. Per una pelle più luminosa, uniforme e rigenerata.

BT LUCE DI CAMELIA Crema viso ricca – Una crema viso dall’effetto rigenerante-illuminante che può essere utilizzata sia di giorno (anche come base trucco) sia la sera. L’estratto fermentato di Camelia toscana agisce in sinergia con bioretinolo che migliora l’elasticità cutanea, acqua attiva di uva rossa bio con spiccate proprietà antiossidanti, oli bio di Argan e Avocado con proprietà lenitive, lipidizzanti e restitutive e principi attivi schiarenti che agiscono sulle macchie cutanee e rendono la pelle luminosa. 99% ingredienti di origine naturale.

www.biofficinatoscana.com