Sublimage Le Correcteur Yeux de Chanel

Con Sublimage, gli occhi ritrovano tutta la loro forza espressiva. Protetti e rivitalizzati con L’essence Fondamentale Yeux, sono ora illuminati anche grazie a Sublimage Le Correcteur Yeux. Un nuovo eccezionale prodotto carnagione, la cui formula unica combina la potenza della cura della pelle Sublimage con gli effetti trasformativi del maquillage.

Sublimage Le Correcteur Yeux combina tutte l’expertise di Chanel in materia di colorito con un’innovativa cura degli occhi, per un risultato make up radioso. Un potente sublimatore di luminosità, dissolve le occhiaie, ammorbidisce le rughe e le linee sottili, proteggendo la zona sensibile degli occhi. La sua eccezionale formula idratante, leggera e cremosa, si fonde con la pelle per illuminare gli occhi, istantaneamente e per tutto il giorno.

Grazie a polveri sottili riflettenti la luce e agenti di sfocatura derivati da polvere di cellulosa, Sublimage Le Correcteur Yeux rivela istantaneamente la luminosità dello sguardo. Un risultato make up luminoso amplificato dall’azione dell’estratto di cedro, riconosciuto anche come anti-occhiaie e anti-borse. Questo ingrediente naturalmente derivato dalla corteccia del Cedrus Atlantica, è particolarmente ricco di polisaccaridi e polifenoli, noti per le loro proprietà decongestionanti.

Sublimato dai poteri antiossidanti dell’acqua concentrata di Vanilla Planifolia, ingrediente distintivo della linea Sublimage Le Correcteur Yeux aiuta a preservare la qualità della pelle del contorno occhi proteggendo questa zona fragile dalle aggressori esterne. Il suo complesso di agenti igroscopici, in grado di trattenere l’acqua negli strati superficiali della pelle, fornisce una sensazione immediata di idratazione che dura fino a 12 ore. All’applicazione, l’area dell’occhio è uniforme, protetta e luminosa. Rimane confortevole, rimpolpata e impeccabile per tutto il giorno.

Sublimage Le Correcteur Yeux può essere applicato con precisione, con l’aiuto del suo pennello applicatore o eseguendo dei picchiettamenti con la punta delle dita.

www.chanel.com