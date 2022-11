Dr. Jart+ rinnova Ceramidin, per una perfetta idratazione

Dr.Jart+, il marchio derma-cosmetico coreano di fama mondiale, ha rinnovato Ceramidin, la sua linea idratante bestseller che previene la dispersione dell’idratazione rendendo gli strati della barriera idrolipidica sempre più forti e resistenti grazie al nuovo complesso Multi-Cera multi-ceramidi a 5 strati.

La linea si compone di 6 prodotti per viso e occhi, ideale per pelli normali, secche o molto secche che soffrono d’irritazione, ruvidità e fastidi cutanei. Formulata con Dr.Jart+ Ceramidin Complex, una fusione dermica propria delle ceramidi, estratto di frutti di Pyracantha e un complesso di estratti di barbabietola e amido di mais, la linea Ceramidin agisce sulla cute formando una barriera protettiva per idratarla e aiutarla a difendersi da stress ambientale.

Ceramidin Facial Mask – confezione da 1 maschera da 22 gr – è una maschera SOS monouso idratante e rimpolpante. Contiene ceramidi altamente concentrati e 5 tipi di acido ialuronico che ammorbidiscono e idratano la pelle secca e disidratata. Questa maschera idratante si compone di microfibre dense e aderisce perfettamente alla pelle facendo penetrare in profondità gli ingredienti idratanti per rimpolparla intensamente. Dopo aver utilizzato Ceramidin Liquid, applicare la maschera e lasciarla in posa per circa 15-20 minuti. Quindi toglierla e continuare con Ceramidin Cream.

Ceramidin Liquid 150 ml – è una lozione idratante rimpolpante. La sua formula liquida concentrata ammorbidisce la texture della pelle per ripristinare rapidamente l’idratazione mentre le sue micro particelle idratano e nutrono efficacemente la cute. Dopo la detersione, applicare sul palmo delle mani e distribuire su tutto il viso. Quindi picchiettare leggermente per farla assorbire. Ceramidin Liquid è particolarmente indicata per la pelle secca, disidratata e ruvida e lenisce la pelle arrossata grazie ai suoi ingredienti calmanti.

Ceramidin™ Cream Mist 110ml – è la nuova crema idratante in spray a base di un complesso di 5 ceramidi che aiuta a prevenire la perdita di idratazione della pelle mantenendola sempre morbida ed elastica anche nelle stagioni più rigide. Questa innovativa texture in spray è composta da uno strato idratante e uno strato in crema per dissetare immediatamente la pelle secca trattenendone l’idratazione. L’ingrediente chiave, il complesso di 5 ceramidi, nutre e ripara in profondità la pelle secca e danneggiata, mentre lo xilitolo apporta un immediato effetto idratante.

Ceramidin Cream 50 ml – è una crema idratante intensa adatta anche alla disidratazione cronica. Il complesso di multi-ceramidi a 5 strati e l’ingrediente di ceramide doppio rafforzano la barriera cutanea rendendola sempre più resistente alla perdita di idratazione e protegge la pelle in qualsiasi stagione e ambiente. Ceramidin Cream protegge la pelle danneggiata e dona il massimo sollievo alla pelle irritata o estremamente disidratata anche durante la rigida stagione invernale, perché impedisce all’umidità di evaporare. Ideale anche per la pelle sensibile e irritata essendo stata sottoposta a rigorosi test dermatologici su queste tipologie di pelli.

Ceramidin Serum 100 ml – è un nuovo prodotto nella linea Ceramidin. Questo siero rimpolpante aiuta a idratare la pelle a partire dagli strati più profondi. La sua ricca formula penetra nella barriera danneggiata per ristabilire la disidratazione più interna. Questa formula in siero è molto leggera e super efficace e si può usare in qualsiasi stagione dell’anno. Nonostante la sua formula leggera, è un trattamento idratante intensivo che apporta una profonda idratazione strato dopo strato e protegge la pelle da aggressioni degli agenti esterni. La sua morbida texture in crema si trasforma in siero appena entra in contatto con la pelle. Particolarmente indicato in caso di disidratazione interna, per la pelle oleosa perché riequilibra la percentuale olio/acqua nella pelle, per contrastare l’invecchiamento cutaneo e per la pelle maschile.

Ceramidin Eye Cream 20 ml – la nuova crema contorno occhi a duplice azione che rinforza la barriera cutanea dell’area sottile e sensibile del contorno occhi e riduce occhiaie e gonfiore. Alimentati dal complesso di 5 Ceramidi brevettato da Dr.Jart+, i Ceramidi Incapsulati donano un’idratazione intensa e rinforzano la barriera cutanea della pelle secca e danneggiata del contorno occhi.

Inoltre, l’esclusiva formula illuminante ad azione antiossidante, nutre la pelle e protegge l’area del contorno occhi dagli agenti esterni causa di invecchiamento cutaneo. Ceramidin Eye Cream è ideale per pelli secche, ruvide e sensibili. È consigliato l’utilizzo con Ceramidin Liquid.

