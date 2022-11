Loop, la stufa ad aria di MCZ

Loop è una stufa ad aria di forma ellittica, compatta e tondeggiante con struttura stagna e un’altezza di poco più di un metro. MCZ la presenta con il top e frontale in ghisa, mentre i fianchi sono in acciaio verniciato color Black o Silver. La diffusione del calore è ottimale, grazie alle griglie di ventilazione poste sul top, sul frontale e anche sui fianchi laterali. Il top scorre su guide per poter caricare più agevolmente il serbatoio pellet.

La funzione No-Air consente di escludere totalmente la ventilazione forzata di questa stufa, garantendo massima silenziosità e tutto il piacere del calore diffuso in ambiente per convezione naturale.

Loop funziona con tecnologia Maestro, che garantisce una combustione sempre ottimale e consente un controllo della stufa direttamente dal proprio smartphone, in modo facile e intuitivo, sia in casa che fuori. Per chi preferisce un utilizzo tradizionale, è disponibile come opzione un pannello comandi da applicare a muro.

