Daniel Pennac: Ho visto Maradona! arriva su Sky Arte

A 2 anni dalla scomparsa di quello che per molti è stato il più grande calciatore di tutti i tempi arriva su Sky Arte Daniel Pennac: Ho visto Maradona!, il documentario che racconta l’indagine creativa e surreale dello scrittore francese sull’impatto emotivo del mito Maradona nell’immaginario collettivo.

In esclusiva su Sky Arte venerdì 25 novembre alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand, è un racconto unico e originale che segue il processo di creazione e messa in scena di uno spettacolo teatrale su un tema appassionante e popolare come Maradona e il suo mito. Il tutto a Napoli, palcoscenico e megafono del mito stesso.

Pennac racconta il Dio, il santo, l’icona, l’anti-eroe e il capro espiatorio, “San Diego” e l’ultimo dei Malaussène, unicamente attraverso l’impatto che il campione ha avuto sulla vita e sulle storie di persone comuni e maradoniani doc. Mentre costruisce lo spettacolo omonimo con la sua compagnia teatrale multietnica e girovaga, Pennac, meravigliato e innamorato della città di Napoli, ci regala un ritratto di Maradona inedito e appassionante.

Un’opera che ibrida il linguaggio teatrale e quello cinematografico e che diventa anche un viaggio attraverso Napoli, città allo stesso tempo protagonista e oggetto del documentario, palcoscenico e megafono del mito stesso di Maradona.

Per comprendere a fondo il legame viscerale che ancora unisce il calciatore argentino alla città di Napoli, Pennac si affida a tre partenopei doc: Luciano Ferrara autore dell’immagine iconica di Diego che sale per la prima volta gli scalini dell’ex Stadio San Paolo il 5 luglio 1984;Maurizio De Giovanni, che si sofferma sul racconto di quando il Diez improvvisò un palleggio per poi scagliare la palla verso le tribune; e Roberto Saviano, testimone di quando i tifosi napoletani ammainarono le bandiere dell’Italia e cominciarono a sostenere Maradona durante Italia-Argentina dei Mondiali del ’90.

DANIEL PENNAC: HO VISTO MARADONA! Una produzione Societat Sardina Toné

Franché e Samarcanda Film con Effe TV – Feltrinelli Real Cinema e il contributo della Film Commission Regione Campania. In esclusiva venerdì 25 novembre su Sky Arte alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Prodotto da Ximo Solano per Societat Sardina Toné Franché, Leonardo Barrile e Francesco Favale per Samarcanda Film, Riccardo Chiattelli e Francesca Baiardi per Effe TV – Feltrinelli Real Cinema. Regia di Ximo Solano. Scritto da: Daniel Pennac, Clara Bauer, Pako Ioffredo, Ximo Solano.