RINGANA: le confezioni natalizie sono regali consapevoli e sostenibili

Oggi più che mai, la questione della sostenibilità si pone anche per i regali. È un impegno che RINGANA porta avanti da sempre, poiché la tutela dell’ambiente è profondamente radicata nella filosofia dell’azienda. I prodotti RINGANA sono infatti vegani e realizzati con la gestione più oculata possibile delle risorse. Anche quest’anno sono disponibili speciali set, in edizione limitata e in scatole regalo riciclabili che rispondono a questi criteri.

RINGANA 4-Evergreen Set

È un calendario dell’Avvento reinterpretato in chiave sostenibile. Si tratta di una scatola in cartone riciclato dal design accattivante con quattro finestrelle invece delle consuete ventiquattro per eliminare gli sprechi. Ogni domenica d’Avvento una sorpresa per la cura del corpo in formato tascabile.

Glittery Set | per portare lo scintillio natalizio sulla pelle

All’interno FRESH hydro serum che garantisce la massima idratazione e rinforza la barriere cutanea per una pelle fresca e luminosa. Un velo di FRESH ADDS glow limited edition miscelato al FRESH hydro serum agisce come booster di bellezza: protegge dagli influssi ambientali esterni con un complesso naturale anti-inquinamento con un’azione rinfrescante e rivitalizzante sulla pelle.

Lovely Set | un cofanetto composto da tre prodotti declinati nei toni del rosa per diffondere lot’s of Love

FRESH lip balm rosé & shine rende le labbra morbide grazie all’estratto di resina, sangue di drago e cera di bacche. Lo zenzero conferisce un sapore fresco e frizzante e, in sinergia all’acido ialuronico, ha effetto volumizzante naturale;

FRESH soap gojii & pink pepper con fresca fragranza naturale è l’ideale per una detersione delicata dalla testa ai piedi. La speciale formulazione ha un’azione idratante, supporta il naturale film protettivo della cute con pH acido e lascia una gradevole sensazione di pelle vellutata. FRESH soap è confezionato nell’asciugamano in cotone biologico RINGANA;

FRESH body milk rosé, realizzato in un’edizione speciale color rosa in occasione del Natale, è un trattamento risponde alle esigenze della pelle secca del corpo. Ha un’azione nutriente e lenitiva grazie ai pregiati oli vegetali e garantisce un’intensa sensazione di elasticità cutanea e di benessere.

