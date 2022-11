(Ri)scopri I AM della collezione L’Art du Parfum di Eisenberg

Disponibile in 100, 50 e 30 ml, I AM è un profumo che fa parte della collezione L’Art du Parfum creata da José Eisenberg, il fondatore del marchio. Un concetto molto personale che unisce il suo amore per l’arte – pittura, fotografia d’arte, poesia – e la sua passione per i profumi. Ogni fragranza rivela un mondo di emozioni, di ricordi, di equilibri sottili e unici. La donna I AM è seduttrice e accattivante.

È mistero e sogno, è tutte le donne al contempo. Il suo elegante flacone a forma di cubo, minimalista e con una trasparenza cristallina, si presenta in uno scrigno laccato nero sul quale il pittore e la sua musa ci portano nella magia di un atelier di Montmartre. Si tratta di un’ode alla femminilità così strutturata:

Note di testa: Bergamotto, Lampone, Pepe Nero, Bacche Rosa

Bergamotto, Lampone, Pepe Nero, Bacche Rosa Note di cuore: Magnolia, Rosa, Violetta, Gelsomino

Magnolia, Rosa, Violetta, Gelsomino Note di fondo: Legno di Sandalo, Vetiver, Ambra, Vaniglia, Benzoino, Muschi

eisenberg.com